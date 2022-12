Pantau Pasar Sentral Remu Papua Barat, Mendag: Pasokan Bahan Pokok Cukup, Harga Stabil

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Sentral Remu Sorong cukup dengan harga cenderung stabil. Dengan kondisi ini, masyarakat dapat menghadapi Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 ( Nataru ) dengan nyaman dan lancar.Penegasan tersebut disampaikan Mendag Zulkifli Hasan saat meninjau Pasar Sentral Remu di Kota Sorong, Papua Barat. Penjabat Wali Kota Sorong George Yarangga dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto turut ikut dalam kegiatan ini."Beras, minyak goreng, bawang, telur, ayam, dan daging yang dijual di Pasar Sentral Remu di Kota Sorong harganya stabil standar. Jadi, mudah-mudahan Natal dan tahun baru lancar, bahan pokok tersedia dan harga tidak naik, alias stabil," tegas Mendag di Pasar Sentral Remu, Sorong, Papua Barat, Rabu, 21 Desember 2022.Mendag menambahkan, untuk menekan laju inflasi di Tanah Papua, salah satu upaya yang harus dilakukan, yaitu menjaga pasokan bahan pokok agar tetap cukup. "Untuk menekan laju inflasi di Tanah Papua, maka upaya yang harus dilakukan, yaitu pasokan barangnya cukup dan dikirim menggunakan tol laut," ucap dia.Berdasarkan pantauan, harga barang kebutuhan pokok cenderung stabil ketimbang bulan sebelumnya. Namun, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, seperti telur ayam ras dari Rp31 ribu per kg menjadi Rp39 ribu per kg, serta cabai merah besar dari Rp37.500 per kg menjadi Rp42.500 per kg.Harga beras medium tercatat sebesar Rp12 ribu per kg, beras medium Bulog Rp10 ribu per kg, beras premium Rp13 ribu per kg, gula pasir Rp14 ribu per kg, minyak goreng kemasan Minyakita Rp14 ribu per liter, minyak goreng kemasan premium Rp25 ribu per liter, tepung terigu Rp14 ribu per kg, daging sapi Rp140 ribu per kg, daging ayam Rp40 ribu per kg, cabai keriting Rp42.500 per kg, cabai rawit Rp90 ribu per kg, bawang merah Rp52.500 per kg, dan bawang putih Rp37.500 per kg.Pasar Sentral Remu merupakan pasar rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah Kota Sorong. Pasar dengan luas lahan 20 ribu m² ini berdiri sejak 1985. Pasar yang beroperasi setiap hari ini ditempati 767 pedagang dengan jumlah los sebanyak 300 unit dan toko sebanyak 214 unit.Menghadapi Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Kemendag melakukan beberapa langkah dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Keberhasilan langkah tersebut tercermin dari pengendalian inflasi yang terus melandai. Pada November 2022, secara bulanan inflasi tercatat sebesar 5,41 persen, turun dibanding Oktober yang tercatat sebesar 5,71 persen.Pengendalian inflasi sektor pangan bergejolak juga menunjukkan hasil yang positif dengan mencatatkan deflasi selama empat bulan berturut-turut sejak Agustus lalu. Terkendalinya inflasi ini menunjukkan upaya pemerintah mengendalikan inflasi menunjukkan hasil yang positif.Sebelumnya, pemerintah melakukan rapat koordinasi nasional membahas persiapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Pada rakornas tersebut terungkap, secara umum harga barang kebutuhan pokok stabil dan pasokannya cukup.Kemendag telah berkoodinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dinas yang membidangi perdagangan untuk mengoptimalkan APBD untuk kegiatan subsidi transportasi dan operasi pasar/pasar murah. Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk turun ke pasar dan distributor untuk memastikan kelancaran arus logistik barang kebutuhan pokok.