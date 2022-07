Digitalisasi Pembiayaan Pensiun, Pos Indonesia Gunakan Aplikasi Oren dari Kopnus Pos

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)

Medan: PT Pos Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Koperasi Nusantara (Kopnus) Pos dalam hal digitalisasi pelayanan dan pembiayaan pensiun melalui aplikasi Oren.Penggunaan aplikasi Oren untuk pelayanan dan pembiayaan pensiun dilakukan Pos Indonesia agar memudahkan pelayanan dan lebih efisien."Kita tidak bisa hidup dengan cara di masa lalu. Saat ini semua sudah terdigitalisasi. Kita mengubah strategi bisnis agar lebih layak, lebih relevan di pasar. Semua kita digitalkan, tidak bisa lagi manual. Oleh karena itu kita membangun kerja sama dengan Kopnus Pos dari sisi digitalnya," kata Direktur Bisnis Jaringan & Layanan Keuangan Charles Sitorus, pada acara "Sosialisasi dan Pemantapan Aplikasi Oren Bersama Pos Indonesia tentang Digitalisasi Pelayanan dan Pembiayaan Pensiun," di Medan, Sumatera Utara, Kamis, 14 Juli 2022.Kerja sama dengan Kopnus Pos disebutkan Charles memberikan banyak manfaat. Selain memudahkan pelayanan, kerja sama ini memberikan keuntungan bagi Pos Indonesia."Kalau kita menyalurkan dana kepada pensiun melalui Taspen, per satu orang pensiun dikenakan Rp5 ribu. Per tahun kami menganggarkan ke Taspen Rp30 miliar. Selain itu juga masih bayar flagging Rp38 ribu per pelanggan per tahun, sehingga kami anggarkan untuk Taspen total per tahun Rp50-60 miliar. Nah, kerja sama dengan Kopnus Pos menghasilkan Rp130 miliar per tahun, kita masih punya margin Rp70 miliar," kata Charles.Mengenai terpilihnya Kopnus Pos sebagai penyedia aplikasi pelayanan dan pembiayaan pensiun, SVP Financial Service Sales and Marketing PT Pos Indonesia (Persero) Haris menjelaskan sebelumnya telah dilakukan proses bidding (penawaran) terlebih dahulu."Saat ini kita punya 22 mitra kredit pensiun. Kita lakukan bidding kepada mitra bahwa ada keharusan dari Taspen supaya kita mendigitalisasikan pembayaran pensiun. Dari proses bidding ini pemenangnya ialah Kopnus Pos," ucap Haris.Kemudian oleh Kopnus Pos disiapkan aplikasi Oren. Adapun pemilihan nama Oren ini karena Pos Indonesia identik dengan warna oranye.Terhadap kerja sama ini, Haris berharap Kopnus Pos mampu meningkatkan jumlah pensiun. Terlebih saat ini jumlah pensiun di Pos Indonesia terus berkurang secara drastis, baik karena berpindah maupun karena meninggal."Seiring berjalannya waktu, pensiunan di Pos terus berkurang. 10 tahun lalu pensiunan Taspen yang dibayarkan di PT Pos sampai 1 juta pensiunan, sekarang ini sudah di bawah 400 ribu pensiunan saja. Artinya kalau tidak ada upaya yang serius dari kita, maka bukan tidak mungkin pembayaran pensiun di Pos hanya tinggal sejarah," kata Haris.Lebih lanjut disebutkan Haris, dalam kerja sama dengan Pos Indonesia ini, Kopnus memiliki kewajiban menambah populasi pensiun."Saat ini mulai terlihat pengurangan populasi pensiun sudah mulai bisa diimbangi dengan penambahan pensiun baru. Kita harapkan melalui kerja sama ini akan menambah populasi pensiun yang dibayarkan di Kantor Pos. Kita menargetkan 7-8 tahun ke depan PT Pos kembali punya 1 juta pensiun," ujar Haris.Sementara itu Ketua Kopnus Pos Joshua Rahmat sangat mengapresiasi kerja sama dengan Pos Indonesia ini. Apalagi keduanya telah lama menjalin kemitraan."Kerja sama Kopnus Pos dengan PT Pos sudah terjalin sejak 2004, sudah 18 tahun hingga sekarang. Di mana ada PT Pos, di situ ada Kopnus. Tidak bisa dipisahkan," tutur Joshua.Joshua optimistis aplikasi Oren dapat menjaring lebih banyak pengguna pensiun, sesuai harapan Pos Indonesia."Sekarang persaingan semakin luas dan kita bersaing secara kompetitif. Yang lebih menguntungkan bagi pensiunan, maka ia yang akan dipilih oleh pensiunan. Melalui aplikasi Oren, para pensiunan tidak perlu datang jauh-jauh. Cukup dalam satu genggaman untuk melakukan pinjaman, melakukan pengambilan gaji melalui satu aplikasi," kata Joshua.Joshua berharap digitalisasi pelayanan dan pembiayaan pensiun ini dapat berjalan dengan lancar. "Semoga proses digitalisasi ini berjalan dengan smooth dan dapat diterima oleh semua pensiunan di Indonesia," ucapnya.Sebagai informasi, aplikasi Oren merupakan aplikasi pintar yang didukung oleh kerja sama operasional antara (KSO) Kopnus Pos, PT Pos Indonesia, dan Taspen. Aplikasi Oren hadir untuk memberikan layanan kemudahan dalam menabung dana, pembayaran transaksi segala kebutuhan kapan pun dan di mana pun.Aplikasi Oren dapat diunduh melalui smartphone berbasis Android dan iOS.