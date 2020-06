Lee Yuan Siong Ditunjuk Jadi Pimpinan Baru AIA

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: AIA Group menunjuk Lee Yuan Siong sebagai Group Chief Executive and President dalam Dewan Direksi. Lee Yuan Siong menggantikan Ng Keng Hooi, yang telah pensiun dari posisi eksekutif di perusahaan."Saya senang dan merasa terhormat bisa menjadi Group Chief Executive and President di AIA Group yang baru, perusahaan asuransi jiwa terbesar di kawasan Asia-Pasifik," kata Group Chief Executive and President AIA Lee Yuan Siong dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2020.Menurutnya AIA telah mencapai kesuksesan besar lebih dari 100 tahun dalam sejarah perjalanannya dan berharap dapat bekerja dengan baik bersama kolega yang luar biasa untuk memimpin perusahaan agar terus tumbuh ke depan dan berkelanjutan dalam waktu yang panjang.Sebelum bergabung dengan AIA, Lee Yuan Siong menjabat Executive Director Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. dan co-CEO and Chief Insurance Business Officer. Memulai karir di Otoritas Moneter Singapura (MAS), Lee Yuang Siong juga pernah mengemban posisi Senior Leadership di Prudential plc dari Britania Raya.Independent Non-Executive Chairman AIA Edmund Tse mengatakan, Lee Yuan Siong memiliki catatan prestasi yang luar biasa di seluruh pasar asuransi Asia sehingga menjadikannya pemimpin yang ideal untuk meneruskan keberhasilan Ng Keng Hooi dan menjadi bagian penting dari sejarah AIA."AIA akan mendapatkan manfaat dari Lee Yuang Siong dengan pengalaman yang mendalam yang dimilikinya dan tidak tertandingi di industri asuransi jiwa Asia," ungkap dia.