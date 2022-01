Ini Alasan Luhut Incar Mantan Bos Bukalapak Jadi Anak Buah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mantan Chief Executive Officer (CEO) Bukalapak Rachmat Kaimuddin resmi bergabung ke dalam keluarga besar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).Ia ditunjuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Technology and Sustainability Development Special Advisor atau Penasihat Khusus Pengembangan Teknologi dan Keberlanjutan."Memang betul Saudara Rachmat Kaimuddin akan bergabung dengan keluarga besar Kemenko Marves sebagai Technology Sustainability Development Special Advisor yang akan memberikan laporan masukan kepada saya pribadi sebagai Menko Marves," ucap Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin, 3 Januari 2022.Luhut menekankan kehadiran Bos Bukalapak di Kemenko Marves merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kebermanfaatan sekaligus mendorong terjadinya transformasi besar, utamanya dalam bidang pembangunan dan teknologi di Indonesia. Hal itu seiring dengan segudang pengalaman dan prestasi yang dimiliki Rachmat."Pengalaman yang dimiliki Saudara Rachmat Kaimudin sebagai pemimpin dengan pengalaman di berbagai bidang industrial sektor termasuk bidang teknologi dan sustainable development merupakan poin penting, sehingga Saudara Rachmat Kaimuddin pantas mengemban jabatan baru ini," tutur dia.Sebelum menjadi anak buah Luhut, Rachmat merupakan Direktur Utama Bukalapak. Ia berhasil membawa perusahaan e-commerce tersebut menjadi unicorn pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).Diketahui, Rachmat memperoleh gelar Bachelor of Science dari Massachusetts Institute of Technology, Cambridge dan Master of Business Administration dari Stanford University, California, Amerika Serikat (AS). Ia menamatkan pendidikan SMA di Taruna Nusantara, Magelang.Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang mumpuni, sebut Luhut, membuat sosok Rachmat sangat diperlukan pemerintah di era teknologi dan digitalisasi yang berkembang saat ini. Luhut pun berharap agar Rachmat memberikan kontribusi dan dukungan kepada program kerja pemerintah, utamanya Kemenko Marves."Saya juga melihat keahlian Saudara Rachmat Kaimuddin ini sangat penting dan saya sangat menghargai keberanian Saudara Rachmat Kaimuddin meninggalkan kenyamanan di dalam kedudukannya di private sector dan bergabung dengan pemerintah yang tentu saja sangat berbeda treatment financial yang diterimanya. Tapi Saudara Rachmat Kaimuddin berkukuh dia ingin mengabdikan diri dengan pengalaman dan ilmunya kepada pemerintahan dan Republik ini secara langsung," pungkas Luhut.