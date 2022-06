Harga Emas Antam Terpental ke Rp976 Ribu/Gram

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) terpental pada pembukaan perdagangan hari ini.

Mengutip laman

, Selasa, 7 Juni 2022, harga emas turun Rp4.000 per gram dari posisi Rp980 ribu per gram menjadi Rp976 ribu per gram.



Serupa, harga pembelian kembali emas atau buyback juga turun Rp4.000 per gram atau dibanderol di kisaran Rp855 ribu per gram dari harga sebelumnya Rp859 ribu per gram.



Sementara itu, harga perak turun Rp50 ke kisaran Rp10.950 per gram. Namun demikian, harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per 7 Juni 2022:

Emas batangan 1 gram Rp976 ribu. Emas batangan 2 gram Rp1,89 juta. Emas batangan 3 gram Rp2,81 juta. Emas batangan 5 gram Rp4,65 juta. Emas batangan 10 gram Rp9,25 juta. Emas batangan 25 gram Rp23,01 juta. Emas batangan 50 gram Rp45,94 juta. Emas batangan 100 gram Rp91,81 juta. Emas batangan 250 gram Rp229,26 juta. Emas batangan 500 gram Rp458,32 juta.

(Des)

Logam Mulia Antam