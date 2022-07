Pospay Syariah Gaungkan Gerakan Baik pada Era Digital

Pospay Ramaikan Persaingan Fintech

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad



Jurus Baru Pospay: Gerakan Berbagi dan Berdonasi

(ROS)

Jakarta: Saat ini dunia tengah mengarungi era revolusi industri 4.0. Sebuah era yang diandai dengan segala hal serba digital. Mulai dari urusan domestik dapur, komunikasi, pendidikan, hingga layanan dalam berbagai sektor.Transformasi di segala bidang yang serba online, seperti menjadikan hal-hal yang dinamakan dan disebut "susah serta sulit" menjadi mudah dan sederhana. Ya, karena semua terobosan teknologi menawarkan fasilitas yang canggih dan memungkinkan.Pesatnya teknologi di segala bidang ini telah mengubah sistem, perilaku, dan budaya manusia. Dari pola komunikasi hingga yang paling terasa, yaitu sektor ekonomi. Ledakan penggunaan teknologi pada era industri 4.0 ini terjadi ketika pandemi covid-19, medio awal 2020 hingga penghujung 2021. Ketika masyarakat diharuskan berada di rumah, larangan untuk bepergian dan berkumpul atau berkerumun, hingga menjaga jarak dan menggunakan masker. Aplikasi online untuk melakukan transaksi keuangan menjadi kebutuhan krusial. Perusahaan besar hingga individu membuat aplikasi berbasis teknologi digital. Tak terkecuali PT Pos Indonesia (Persero).Perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi, mendorong Pos Indonesia untuk terus berinovasi. Salah satunya dalam layanan transaksi keuangan digital dengan mengembangkan aplikasi Pospay.Dengan Pospay, pemilik rekening Giropos dapat mengakses layanan giropos dan transaksi keuangan maupun layanan PT Pos Indonesia (Persero) lainnya secara mobile. Hadirnya Pospay membuat persaingan pada industri teknologi keuangan (financial technology/fintech) semakin ketat. Pospay dinilai memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pemain fintech lainnya.Pospay dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Pospay memiliki banyak fitur, misalnya pembayaran berbagai tagihan (listrik pascabayar, telepon rumah dan pulsa pascabayar), PDAM, cicilan motor, mobil, BPJS), pembelian pulsa telco, dan listrik prabayar/token.Pospay juga bisa digunakan untuk pengiriman uang melalui layanan weselpos instan secara real time, pengelolaan keuangan melalui layanan Giropos, fitur scan QR code indonesian standard (QRIS) untuk pembayaran/pembelian via merchant/micro payment dengan berbasis rekening Giropos, perencanaan keuangan, dan lain-lain.Sepintas terkesan sama dengan aplikasi fintech lainnya, namun ada beberapa kelebihan aplikasi yang digadang-gadang Pos Indonesia menjadi superapps ini.Direktur Bisnis Jaringan & Layanan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Charles Sitorus menjelaskan keunggulan yang dimiliki Pospay.Pospay bisa diakses melalui kantor pos terdekat. Artinya, pengguna tetap bisa mengakses aplikasi Pospay meski tidak memiliki ponsel pintar. Pihak kantor pos maupun agen pos akan membantu masyarakat yang ingin menggunakan Pospay. Hal ini bukan tanpa alasan. Sebab, Pos Indonesia memang ingin menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini belum memiliki akses layanan perbankan, khususnya masyarakat di pedesaan.Tidak hanya itu, kelebihan Pospay bagi pengguna yang berprofesi sebagai pengusaha, atau pelaku UMKM, bisa melakukan transaksi lebih dari Rp10 juta. Keunggulan ini yang membuat Pos Indonesia ingin menyasar kaum milenial."Semuanya dilihat dari situasi perkembangan. Jadi, kami berharap bisa mendisrupsi fintech. Jika selama ini fintech bisa terdisrupsi perbankan, sekarang kebalikannya. Kami mendisrupsi fintech," kata Charles Sitorus optimistis.Pada gilirannya, layanan jasa Pos tetap relevan pada era digital dengan berinovasi pada produk layananan keuangan digital. Pergerakan mesin besar Pos Indonesia dengan 19 ribu karyawan dan 4.850 Kantor Pos yang tersebar di berbagai daerah, tepat kiranya aktivitas bisnis Pos Indonesia saat ini disematkan sebutan "transformasi digital Pos Indonesia."Menurut Charles Sitorus bila tidak terjun ke digital, maka layanan jasa keuangan Pos Indonesia akan ditinggal. Sederhana, karena anak muda melakukan transaksi digital melalui smartphone.“Pertumbuhan bisnis dan layanan keuangan, semua diarahkan ke gen Z. Mereka jarang punya akun bank, dan Pospay menjadi jawaban yang pas. Kebutuhan mereka berkembang cepat tentunya membuka peluang baru untuk dikembangkan. Ini tantangan bagi Pospay,” kata Charles Sitorus.Sebagai alat layanan keuangan digital, aplikasi superapps yang menjadi flagship dari PT Pos Indonesia, Pospay dapat melakukan berbagai transaksi keuangan secara online. Tentu, terminologi online ini merujuk pada konteks kapan pun dan di mana pun.Sejak diluncurkan pada April 2021, aplikasi layanan keuangan digital Pospay telah menembus 2 juta pelanggan atau NoA (Number of Account) per Februari 2022. Perbaikan sistem dan kelengkapan fitur yang disematkan pada Pospay terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Hal ini selaras dengan tagline Pospay “Emang paling ngerti kamu."Pandemi covid-19 mengubah perilaku pengguna layanan keuangan digital. Aktivitas dan transaksi keuangan digital melesat di hampir semua aplikasi layanan keuangan digital. Tentu saja momentum ini dimaksimalkan para pemilik aplikasi fintech. Berbagai kemudahan dan fitur-fitur baru dibenamkan di aplikasi fintech masing-masing. Pospay pun melakukan hal yang sama.Di sisi inilah kejelian Pos Indonesia melihat perilaku yang berakar dari tradisi dan tuntunan dari agama yang dianut masyarakat di Indonesia. Berbagi, sedekah, donasi.Masyarakat di Nusantara dengan balut budaya ‘timur’ yang kuat menjadi pijakan kokoh untuk pengembangan bisnis digital Pospay. Salah satu wujud yang telah diinisiasi Pos Indonesia adalah Pospay Gebu Minang.Gerakan Ekonomi dan Budaya warga suku Minang (Gebu Minang) berangkat dari gagasan para perantau yang bahkan tinggal di negara lain. Mereka mengumpulkan dana sumbangan untuk pembangunan di Sumatera Barat, karena besarnya kecintaan terhadap daerah atau kampung halaman.Untuk mempermudah Gebu Minang dalam pengumpulan dana, PT Pos Indonesia (Persero) dan Gebu Minang menjalin kerja sama dengan merilis Pospay Gebu Minang. Pospay Gebu Minang merupakan platform digital transaksi keuangan berbasis rekening giropos milik PT Pos Indonesia (Persero) dengan tambahan logo Gebu Minang.SVP Financial Service Sales and Marketing PT Pos Indonesia (Persero) Haris Husein mengatakan saat ini Pospay telah diunduh 2,5 juta pengguna."Masyarakat Minang di seluruh Indonesia ada 15 juta. Seandainya 15 juta masyarakat Minang itu semuanya mengunduh Pospay, maka akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa," kata Haris Husein.Pospay diharapkan menjadi pilihan pertama masyarakat Minang dalam melakukan transaksi keuangan. Haris menambahkan, para perantau dari ranah Minang bisa berdonasi melalui Pospay Gebu Minang, sehingga menjadi kekuatan besar untuk membangun Sumatera Barat. Kerja sama Pos Indonesia dengan Gebu Minang pun diharapkan menjadi role model (panutan) bagi daerah lain untuk menyatukan kekuatan dan bersama-sama membangun daerahnya.Fitur lain di Pospay yang secara samar menggemakan gerakan untuk kebaikan adalah Pospay Syariah. Pos Indonesia bekerja sama dengan banyak institusi dalam menyediakan produk layanan syariah seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Yayasan Dompet Duafa Republika, Lazis PP Muhammadiyah, dan Yayasan Rumah Yatim Arrohman Indonesia.Tidak hanya menyediakan fitur layanan pembayaran dan pembelian, pengguna Pospay pun dapat menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan waqaf melalui fitur syariah. Fitur-fitur yang akan tertanam pada aplikasi Pospay Syariah di antaranya yaitu pembayaran haji, umrah, payment syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, investasi syariah, e-commerce syariah, dan emas syariah.Pospay Syariah mengajak para pengguna Pospay dengan program berbagi yang mengusung tema #generasibaikpospay.Hari Raya Iduladha yang baru saja berlalu dapat menjadi ladang meraup berkah. Ustaz Erick Yusuf mengatakan esensi Iduladha tidak lain adalah berbagi kepada sesama. Sebab, kata dia, ibadah kurban bukan hanya memperlihatkan ketaatan manusia kepada Sang Pencipta, melainkan mempunyai empati, kepedulian, bagi orang banyak atau kebaikan berdimensi horizontal.Dengan mengumpulkan orang-orang, lanjut Erick, yang kemudian mengumpulkan dana untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, maka bersama-sama mulai dari keluarga, sahabat, dan handai taulan bergerak dengan pasti masuk ke dalam lokomotif kebaikan.Pospay Syariah diharapkan dapat mendukung percepatan pengembangan keuangan syariah di Indonesia serta memberikan layanan syariah terbaik termudah serta berkah bagi seluruh masyarakat Indonesia.