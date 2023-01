Pertamina, Shell, hingga Vivo Turunkan Harga BBM, Mana yang Paling Murah?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Awal 2023 menjadi ajang menggaet konsumen bagi industri hilir migas.Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mulai menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) seiring dengan perkembangan harga minyak dunia.Per 3 Januari 2022, perusahaan pelat merah PT Pertamina (Persero) mengumumkan penurunan harga pertamax series.Kemudian disusul Shell Indonesia yang juga merilis harga baru BBM hari ini, Rabu 4 Januari 2023.Sebelumnya mulai 1 Januari SPBU Vivo dan BP-AKR juga menurunkan harga BBM mereka.Lalu mana BBM yang paling murah?Berikut rincian harga BBM per 4 Januari 2023:Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter.Pertamax (RON 92): Rp12.800 per liter.Pertamax Turbo (RON 98): Rp14.050 per liter.Dexlite (CN 51): Rp16.150 per liter.Pertamina Dex (CN 53): Rp16.750 per liter.Shell Super (RON 92) : Rp13.030 - Rp13.310 per liter.Shell V-Power (RON 95): Rp13.810 - Rp14.100 per liter.Shell V-Power Diesel: Rp16.890 per liter.Shell Diesel Extra: Rp16.310 - Rp16.600 per liter.Shell V-Power Nitro+: Rp14.180 per liter.Revvo 90 (RON 90): Rp11.800 per liter.Revvo 92 (RON 92): Rp12.800 per liter.Revvo 95 (RON 95): Rp13.600 per liter.BP 90 (RON 90): Rp12.940 per liter.BP 92 (RON 92): Rp13.030 per liter.BP Ultimate (RON 95): Rp13.910 per liter.BP diesel (CN 53): Rp16.310 per liter.