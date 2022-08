Harga TBS Masih Rendah, Pemkab Mukomuko Surati Pabrik Kelapa Sawit

(SAW)

Mukomuko: Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyurati sebanyak 13 pabrik kelapa sawit terkait rendahnya harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di daerah ini.Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Apriansyah mengatakan pemerintah setempat menyurati pabrik kelapa sawit menindaklanjuti Surat Menteri Pertanian RI terkait Pengawalan Harga TBS kelapa sawit produksi pekebun Dalam surat yang ditandatangani oleh Bupati Mukomuko Sapuan pada 3 Agustus 2022 Nomor 520/706/D.12/VIII/2022, berisi perihal imbauan kepada seluruh perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit di daerah ini untuk mematuhi aturan pemerintah dan arahan Menteri Pertanian agar melaksanakan pembelian TBS kelapa sawit pekebun dengan harga Rp3.000 per kg.Ia mengatakan, pemerintah setempat meminta pabrik kelapa sawit membeli TBS kelapa sawit dengan harga Rp3.000 per kg dengan melihat kondisi sekarang sudah lama dibuka kran ekspor CPO.Kemudian kebijakan pemerintah pusat untuk menghapus pungutan di ekspor dan biaya keluar, ini sudah memberikan kegembiraan, sesuatu yang akan membaik, karena kalau sudah lancar tentunya pabrik harus menaikkan harga. Karena keterkaitan penjualan dengan bahan baku TBS dan harga CPO tinggi, maka dinilai harus menaikkan harga pembelian TBS kelapa sawit."Jadi kami mengharapkan dalam pengawasan kami untuk tidak lagi membeli TBS petani dengan harga rendah, karena di situ ada penjualan CPO ada penjualan PKO dan juga punya cangkang yang seluruhnya itu berasal dari kebun kelapa sawit petani," ujarnya dkutip dari Antara, Senin, 8 Agustus 2022.Menurutnya, pabrik tidak boleh berpatokan dari harga TBS kelapa sawit saja, jadi keseluruhan dari nilai jual tiga komponen itu yang harus mereka gabungan dengan harga TBS kelapa sawit.Ia mengatakan, setelah surat ini, selanjutnya instansinya akan menjadwalkan monitoring dan pengawasan ke setiap pabrik kelapa sawit dengan tujuan untuk melihat kesungguhan pabrik menyikapi imbauan dan juga surat Menteri Pertanian.Ia berharap, tidak ada lagi permainan harga buah sawit dari pabrik yang mencari keuntungan besar, yang tidak memikirkan nasib petani, karena kalangan petani juga mengeluarkan biaya besar untuk perawatan dan membeli pupuk yang seharusnya dihargai oleh pabrik kelapa sawit di daerah ini.Sementara itu, harga sawit di PT Sapta Sentosa Jaya Abadi sebesar Rp1.100 per kg, PT Daria Dharma Pratama Rp1.320 per kg, harga sawit di PT Bumi Mentari Karya sebesar Rp1.360 per kg, harga sawit di PT Karya Sawitindo Mas sebesar Rp1.300 per kg.Kemudian, harga sawit di PT Mukomuko Indah Lestari sebesar Rp1.320 per kg, harga TBS sawit di PT Karya Agro Sawitindo sebesar Rp1.210 per kg, harga sawit di PT Gajah Sakti Sawit sebesar Rp1.380 per kg. Sedangkan harga sawit di PT Usaha Sawit Mandiri sebesar Rp1.270 per kg, harga sawit di PT Surya Andalan Primatama sebesar Rp1.310 per kg.