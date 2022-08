InspiraFest 2022 Hadirkan Pebisnis Sukses Tanah Air

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ROS)

Jakarta: Merry Riana Group bersama MD Co menghadirkan event tahunan InspiraFest 2022 bertajuk Build Your First Million Dollar Company.InspiraFest 2022 digelar untuk membantu masyarakat dalam membangun bisnis dan meraih 1 juta dolar pertamanya dengan belajar langsung dari para mentor ternama. InspiraFest 2022 hadir secara hybrid melalui platform Zoom dan onsite di Nafiri Bay Ballroom-Baywalk Mall Pluit, Jakarta Utara.InspiraFest 2022 akan diselenggarakan pada Sabtu, 13 Agustus 2022, dengan Managing Principal of MD Co Merry Riana dan David Tjokrorahardjo sebagai pembicara utama. Akan hadir juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Belva Devara (CEO Ruang Guru), Ashanty (Founder Asix), Jerome Polin (CEO Mantappu Corp), dan 21 pebisnis ternama lainnya yang telah terbukti sukses.David Tjokrorahardjo mengungkap alasannya berkolaborasi dengan Merry Riana Group dalam acara InspiraFest 2022.“Sangat mudah untuk membuat komentar negatif tentang apa yang belum terlihat atau belum mungkin di Indonesia sebagai kelemahan bangsa kita. Tema besar tahun ini, Build Your First Million Dollar Company adalah misi MD Co. Kami berjuang untuk membantu para entrepreneur dan pengusaha indonesia membangun perusahaan dengan pendapatan sejuta dolar,” kata David Tjokrorahardjo.Selain itu David menambahkan, “Di InspiraFest, kami membawa sekelompok pembicara yang sudah membangun perusahaan sejuta dolar mereka di industri yang berbeda beda, dengan latar belakang yang berbeda beda, dan yang terutama dengan mimpi besar yang sama untuk Indonesia yang perkasa.”InspiraFest merupakan event tahunan terbesar yang diselenggarakan oleh Merry Riana Group sejak 2014. Dengan menghadirkan puluhan mentor dari berbagai bidang, InspiraFest memiliki tujuan utama untuk menginspirasi dan mengedukasi rakyat Indonesia.Setelah sukses bertahun-tahun menghadirkan ribuan peserta dari berbagai kota di Indonesia, tahun lalu InspiraFest 2021 mengambil tema Creator Economy dengan mengumpulkan para content creator ternama Tanah Air dan lebih dari 5 ribu peserta yang mendaftar.Tahun ini Merry Riana Group kembali menghadirkan para pebisnis sukses Indonesia di InspiraFest 2022. Dengan situasi pandemi yang mulai mereda, sektor usaha kecil seperti UMKM mulai bergerak memulihkan perekonomian. Bersama MD Co, Merry Riana Group berupaya membantu UMKM agar tidak hanya lebih optimistis dalam menjalankan usahanya, tetapi juga dapat menjalankan bisnis mereka secara optimal dengan cara belajar dari pengalaman pakar-pakar di bidangnya melalui InspiraFest 2022.Akan ada Prilly Latuconsina, Jerome Polin, dan Jehian Panangian yang akan berbagi tips sukses dari public figure bagaimana mereka bisa sukses di berbagai bisnis melalui topik The power of Creativity & Innovation in Business.InspiraFest 2022 kali ini juga menghadirkan tiga pendiri brand kopi ternama di Indonesia, yaitu Edward Tirtanata (Kopi Kenangan), Billy Kurniawan (Janji Jiwa), dan Sylvia Surya (Kopi Soe). Ketiganya akan hadir di satu panggung membahas tentang The Next Generation of Indonesian F&B Industries.InspiraFest 2022 dapat dihadiri secara online dan onsite dengan harga tiket mulai dari Rp100 ribu. Tiket dapat diperoleh melaluiPeserta yang hadir secara onsite berkesempatan untuk berfoto dan mendapatkan tanda tangan Miss Merry Riana secara langsung, serta mendapatkan e-certificate InspiraFest 2022.“Saya percaya InspiraFest 2022 bisa menciptakan dampak positif bagi para pelaku usaha di Indonesia, sehingga mereka bisa mengembangkan bisnisnya dan berkontribusi positif bukan hanya di Indonesia saja, tapi bahkan untuk dunia,” kata Merry Riana.