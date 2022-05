Pasca Hari Raya Lebaran, Harga Pangan Stabil

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kepala Badan Pangan Nasional / NFA (National Food Agency) Arief Prasetyo Adi memastikan sampai dengan hari ini pasca hari Raya Idul Fitri stok pangan aman dan harga stabil."Secara umum semua bahan pangan pokok tersedia dan harga stabil berdasarkan pemantauan secara langsung ke pasar tradisional mulai dari wilayah Sumatera, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta Bogor dan sekitarnya serta wilayah lainnya yang dilakukan tim Badan Pangan Nasional selama lima hari Pasca hari raya Lebaran," kata Adi dalam keterangan tertulis, Minggu, 8 Mei 2022.Ia menyebutkan, harga daging sapi segar stabil. Rata-rata harga daging nasional dikisaran Rp137.050 per kg seperti sebelum lebaran. Sedangkan untuk harga daging ayam ras juga berada di kisaran Rp38 ribu hingga Rp40 ribu per kg."Untuk Beras medium harga relatif stabil di harga Rp10.830 per kg, Bawang merah Rp35.740 per kg, bawang putih Rp30.850 per kg, cabe merah keriting dan cabe rawit merah masih stabil di kisaran mulai Rp30 ribu - Rp45 ribuan per kg," sebutnya.Sementara itu, mengenai komoditas gula pasir di beberapa pasar tradisional tersedia dengan kisaran harga Rp14 ribu hingga 15 ribu per kg dan telur ayam dikisaran 26 ribu per kg.Menurutnya, dari hasil pantauan selama hampir sepekan pasca lebaran di beberapa pasar tradisional meski terpantau sepi pengunjung.Mulai H+7 Badan Pangan Nasional akan kembali melakukan pemantauan secara langsung untuk memastikan ketersediaan dan harga pangan stabil di momentum liburan lebaran 2022.