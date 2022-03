ITDC-MGPA Dorong Usaha Ekonomi Kreatif Lokal di MotoGP Mandalika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Lolos homologasi grade A

Balap hari kedua

(AHL)

Lombok: BUMN Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK Mandalika )/The Mandalika, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation ( ITDC ), bersama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku bagian dari ITDC Group, mendorong usaha ekonomi kreatif lokal di Pulau Lombok dalam event MotoGP Mandalika "Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemda Lombok Tengah serta Bank Indonesia dalam penyediaan lahan dan tenda bagi para pelaku UMKM," ujar Direktur Utama MGPA Priandhi Satria, dalam keterangan resminya, Sabtu, 19 Maret 2022.Priandhi optimistis event bersejarah MotoGP yang ditunggu selama 25 tahun dapat berjalan dengan sukses dan akan memberikan momen yang tidak terlupakan bagi pecinta balap Tanah Air yang menyaksikan secara langsung di Pertamina Mandalika Circuit maupun menonton dari siaran televisi."Lintasan sirkuit yang telah kami resurfacing dapat berfungsi dengan baik. Kami juga melihat semua elemen pendukung balapan, khususnya Marshall, telah bekerja sesuai yang diharapkan. Sebagai informasi, sebanyak 300 Marshall yang bertugas dalam event ini merupakan putra daerah yang telah melalui pelatihan dan kami sangat berbangga, mereka semua telah menunjukkan kemampuan dan kualitas kerja yang sangat baik. Bisa dilihat saat Marc Márquez terjatuh tadi, marshall kami terlihat siap dan sigap mengatasi hal tersebut," jelas Priandhi.ITDC dan MGPA pun bersyukur pelaksanaan event Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2022 pada hari pertama Jumat, 18 Maret 2022 di Pertamina Mandalika Circuit, Lombok, NTB telah berjalan baik dan tanpa kendala. Agenda balapan yang sudah terlaksana adalah free practice Moto 3, Moto 2, MotoGP, dan Idemitsu Asia Talent Cup (IATC). Walaupun pagi sempat hujan deras, namun kemudian berhenti dan cuaca sudah semakin cerah, sehingga sesi free practice berjalan lancar. Kondisi lintasan sirkuit juga dalam kondisi yang baik, mendukung pembalap dalam melakoni sesi free practice.Selain itu, suasana penonton juga terpantau tertib dan kondusif serta mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan baik di area penonton non-seating area, grandstand, VIP, hingga di area penukaran tiket. Pengaturan parkir kendaraan juga berjalan dengan baik, sehingga tidak terjadi penumpukan penonton saat memasuki area Sirkuit."Dapat kami informasikan berdasarkan hasil track inspection oleh Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), Dorna Sports dan IRTA pada Kamis, 17 Maret 2022, Pertamina Mandalika Circuit telah lolos homologasi grade A. Grade A adalah grade tertinggi yang dimiliki FIM dan juga berarti, sirkuit kami sangat layak untuk menggelar event MotoGP. Hari ini telah dilaksanakan sesi free practice, dan kami sangat bersyukur, balapan hari pertama ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa kendala. Masih ada dua hari penyelenggaraan, dan kami optimistis akan berjalan sukses," tambah Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer.Keberhasilan lolos homologasi grade A ini tidak lepas dari sejumlah peningkatan fasilitas sirkuit yang dilakukan oleh ITDC bersama MGPA guna memenuhi prasyarat penilaian homologasi sesuai panduan FIM. Sebelumnya, Pertamina Mandalika Circuit mendapatkan grade B pada saat penyelenggaran FIM Motul World Superbike (WSBK) tahun lalu.Peningkatan yang telah dilakukan adalah additional protective devices, track marking, verges and run-off areas, gravel beds, tyre barriers, turn signs, start lights, all along the track, both sides, pit lane axit, starting grid, flag marshal posts, light panel and equipments, track marshal post and equipment, track maintenance, drainage system, dan long lap penalty zone."Kami membawa event balap ini kembali ke Indonesia setelah penantian yang panjang. Event MotoGP ini bukan hanya milik ITDC-MGPA saja, sehingga kami didukung oleh berbagai kementerian dan lembaga. Kami mengucapkan terima kasih kepada FIM, Dorna Sports, IMI serta seluruh pihak yang telah mendukung kami dalam penyelenggaraan event ini," ujar Abdulbar.Balap hari kedua pada Sabtu, 19 Maret 2022 akan dimulai dengan qualifying untuk IATC, yang dilanjutkan dengan free practice untuk Moto 3, Moto 2, dan MotoGP. Siang harinya akan diisi dengan qualifying untuk Moto 3 dan Moto 2 masing-masing sebanyak dua sesi, serta free practice 4 dan qualifying 1 & 2 untuk MotoGP.Sementara itu, guna memenuhi kebutuhan penonton, ITDC Group telah menyediakan sejumlah fasilitas di area inner sirkuit seperti toilet, musala, mobile ATM, hingga mini clinic. ITDC juga membuka commercial booth, antara lain penjualan official merchandise, food and beverage, dan food truck di sejumlah titik. Di samping commercial booth, juga terdapat booth yang menjual cinderamata khas Lombok dan berlokasi di dekat tikungan satu sirkuit.Selain event utama berupa balapan, penyelenggara juga telah menyiapkan side event untuk menghibur penonton di sela balapan. Salah satu event yang disiapkan adalah festival musik BNI Mandalika Music Vibes yang digelar atas kerja sama ITDC dan BNI.Selain itu, guna menambah semakin semaraknya penyelenggaraan MotoGP, juga digelar sejumlah event lainnya di dalam kawasan The Mandalika. Event tersebut di antaranya Mandalika Tropical Festival pada 19-20 Maret 2022 di Tanjung Aan, Festival Jajajan Bango pada 18-20 Maret 2022 di Kuta Beach Park, Konser Mandalika Weekender pada 20 Maret 2022 di Pantai Kuta, Food Truck Festival pada 18-20 Maret 2022, serta Pameran UMKM Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah di Parkir Timur 1 Mandalika."Dengan semua hal yang telah kami persiapkan ini, kami berupaya mewujudkan sebuah event yang spektakuler dan menjadi kebanggaan bagi kita, bangsa Indonesia. Kami mohon doa dan dukungan semua pihak agar event balap motor internasional ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat Lombok Tengah, NTB dan Indonesia," tutup Abdulbar.