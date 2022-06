Jelang Iduladha, Harga Cabai Meroket

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga komoditas pangan pokok masih tinggi menjelang Hari Raya Iduladha tahun ini. Bahkan, jika dibandingkan bulan lalu beberapa komoditas tersebut mengalami peningkatan harga yang signifikan.Mengutip Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, Selasa, 14 Juni 2022 terdapat tiga barang kebutuhan pokok yang mengalami peningkatan lebih dari 60 persen dibandingkan harga pada bulan lalu.Pertama, harga cabai merah besar naik 64,2 persen dari Rp40.500 per kg pada 13 Mei 2022 menjadi Rp66.500 per kg pada 13 Juni 2022. Kedua, harga cabai merah keriting naik 71,65 persen dari Rp39.500 per kg menjadi Rp67.800 per kg. Ketiga, harga cabai rawit merah naik 87,36 persen dari Rp45.900 per kg pada 13 Mei 2022 menjadi Rp86.000 per kg pada 13 Juni 2022.Selain itu, peningkatan juga terjadi pada harga telur ayam ras telur ayam ras yang naik 7,3 persen dari Rp27.400 per kilogram (kg) pada 13 Mei 2022 menjadi Rp29.400 per kg pada 13 Juni 2022.Lalu harga bawang merah yang naik 29,94 persen dari Rp39.300 per kg menjadi Rp49.100 per kg dan harga beras premium naik 0,81 persen dari Rp12.400 per kg menjadi Rp12.500 per kg.Sedangkan komoditas pangan yang mengalami penurunan harga adalah minyak goreng curah sebesar 5,2 persen dari Rp17.300 per liter pada 13 Mei 2022 menjadi Rp16.400 per liter. Kemudian harga minyak goreng kemasan turun 4,62 persen dari Rp23.800 per liter menjadi Rp22.700 per liter. Harga minyak goreng kemasan premium turun 2,28 persen dari RP26.300 per liter menjadi Rp25.700 per liter.Selanjutnya, harga daging sapi turun tipis 1,02 persen dari Rp136.900 per kg pada 13 Mei 2022 menjadi Rp135.500 per kg pada 13 Juni 2022, harga daging ayam ras turun 2,3 persen dari Rp39.200 per kg menjadi Rp38.300 per kg, dan harga bawang putih turun 6,56 persen dari Rp30.500 per kg menjadi Rp28.500 per kg.