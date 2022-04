Tips & Cara Menghitung Simulasi Pinjaman Online untuk Usaha

1. Pastikan Perusahaan Terdaftar OJK

2. Kemampuan Membayar Pinjaman

3. Perhatikan Laman dan Aplikasi Resmi Perusahaan



4. Biaya dan Bunga Pinjam Online

5. Secara Teliti Membaca Persyaratan



Simulasi Pinjaman Online di Lancar by Danamas

Jakarta: Pinjaman online pada masa kini seperti sebuah istilah yang sudah lumrah untuk diperbincangkan. Bahkan, sudah banyak perusahaan yang menyediakan jasa pinjam-meminjam dana secara online, baik perusahaan yang sudah memiliki legalitas, atau bahkan tidak memiliki izin atau verifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Salah satu perusahaan penyedia layanan jasa pinjam online adalah Lancar by Danamas, yang tentunya telah terdaftar di OJK. Lancar by Danamas merupakan usaha pinjam online yang merupakan bagian dari Danamas (PT Pasar Dana Pinjaman). Di perusahaan ini, Anda bahkan dapat mengetahui secara singkatyang nantinya akan Anda butuhkan untuk menciptakan sebuah usaha impian Anda.Namun, sebelum membahas lebih jauh ke simulasi pinjaman melalui Lancar by Danamas, ada baiknya Anda mengetahui terlebih dahulu beberapa tips dalam mencari perusahaan pinjam online yang terpercaya, sehingga Anda tidak masuk ke perangkap penipuan online.Tips pertama, Anda harus memastikan bahwa perusahaan pinjam online yang menjadi tujuan Anda telah terdaftar sebagai Financial Technology di Otoritas Jasa Keuangan.Hal ini penting dilakukan karena perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada OJK akan mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh OJK, sehingga apabila melanggar akan ada sanksi-sanksi tertentu yang menanti perusahaan tersebut.Sebagai dampaknya, Anda tidak perlu khawatir akan adanya penipuan dari perusahaan pinjam online yang Anda tuju. Salah satu perusahaan pinjam online yang dapat Anda percaya, yaitu Lancar by Danamas.Tips selanjutnya, Anda harus mempertimbangkan kemampuan membayar ketika meminjam dana secara online. Hal ini penting untuk Anda lakukan dan Anda pertimbangkan.Hal karena apabila Anda telat atau bahkan tidak bisa membayar sejumlah nominal uang yang telah ada pada dokumen perjanjian sesuai tenor, akan ada beberapa dampak yang harus Anda jalani.Sebagai saran, pastikan jumlah biaya pinjaman online setiap bulannya dalam jangka waktu tertentu tidak lebih dari 30 persen total pendapatan Anda. Angka pendapatan merujuk kepada angka uang yang Anda hasilkan setiap bulannya, yang berupa angka stabil atau tetap.Apabila lebih dari 30 persen, Anda perlu pertimbangkan lagi secara matang karena setiap bulan Anda juga akan mengeluarkan biaya untuk kebutuhan hidup, hingga bayaran-bayaran rutin lainnya seperti listrik, air, dan masih banyak lagi.Kemudian, untuk memverifikasi sebuah perusahaan pinjam online telah memiliki legalitas, Anda dapat mencari tahu melalui laman resmi atau aplikasi perusahaan tersebut.Sebuah perusahaan profesional akan memiliki laman resmi dan aplikasi yang menjabarkan semua informasi secara detail dan masih banyak lagi.Meskipun masih banyak beberapa perusahaan pinjam online ilegal yang memiliki aplikasi dan dapat izin masuk ke Play Store atau bahkan AppStore, Anda dapat mengecek pada laman resminya untuk melakukan double check. Aplikasi Lancar sendiri bisa AndaLalu, tips selanjutnya adalah dengan memerhatikan biaya serta bunga yang harus Anda bayarkan ketika meminjam uang secara online.Biasanya, perusahaan yang memiliki legalitas dan telah terverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, akan memberikan rincian pembayaran hingga total bunga yang perlu dibayarkan secara rinci dan transparan.Lalu, biasanya perusahaan juga akan memiliki kalkulator simulasi pinjaman, sehingga nasabah dapat memperkirakan uang, biaya pinjaman, tenor, dan bunga yang akan didapatkan ketika meminjam uang.Penting namun seringkali diabaikan, yaitu membaca persyaratan pinjam online. Dalam proses peminjaman online perusahaan seperti Lancar by Danamas akan memberikan dokumen tanda peminjaman secara terperinci dan tentunya transparan.Dalam dokumen ini, nantinya akan ada beberapa informasi pribadi atau badan usaha, hingga nilai pinjam online, pembayaran, bahkan suku bunga yang harus dibayarkan setiap bulannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan secara bersama.Membaca dokumen secara saksama akan menghindari peminjam dari miskomunikasi, yang mungkin pada akhirnya berdampak buruk. Oleh karena itu, Anda harus teliti dalam membaca dokumen yang ada.Pinjam online di Lancar by Danamas memberikan banyak keuntungan. Salah satunya yaitu Anda dapat melakukan simulasi pinjaman, yang berisikan data-data nilai pinjaman, pembayaran bulanan, suku bunga, hingga tenor yang Anda pilih.Cara menghitungnya sangat mudah, Anda hanya perlu masuk ke lamanLancar by Danamas. Kemudian, Anda dapat memasukkan nilai yang ingin Anda pinjam.Contoh:Nilai minimum properti yang Anda miliki memiliki nilai Rp500 juta. Nominal yang dapat Anda pinjam akan berada pada angka Rp343 juta.Dengan perhitungan tersebut dan katakanlah tenor yang Anda ambil hingga 10 tahun, perhitungan pembayaran bulanan yang harus Anda bayarkan adalah sejumlah Rp5.325.639 dengan asumsi suku bunga 14 persen.Suku bunga ini nantinya akan dapat berubah, sesuai dengan hasil verifikasi dokumen ketika Anda mengajukan pinjaman.Untuk informasi lebih lengkapnya, dapat Anda akses melalui laman resmi Lancar by Danamas.