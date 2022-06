Dukung Aktivitas Produksi, Pupuk Kaltim Terapkan Konsep Smart Production

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: VP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) David Ronaldo mengatakan, PKT menerapkan konsep smart production melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas produksi maupun K3, sehingga penguatan performance and risk management dalam mendukung strategi bisnis perusahaan dapat berjalan sesuai tujuan.Dijelaskannya, komitmen perusahaan dalam menerapkan smart production ini terdiri dari pilar-pilar strategis seperti K3, lingkungan hidup, produktivitas dan reliabilitas, serta efisiensi energi dan bahan baku."Dari komitmen itu, kinerja unggul di bidang K3 dipotret melalui indikator leading dan lagging, agar berjalan lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi serta otomasi dan upaya digitalisasi ," ujar David dalam keterangan tertulis, Selasa, 28 Juni 2022.Lebih lanjut David mengungkapkan implementasi K3 PKT mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), sebagai hal mutlak yang wajib dipenuhi dalam mendukung aktivitas perusahaan. Hal ini merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 tahun 2012, yang dilaksanakan PKT melalui sejumlah kebijakan dan strategi dalam memenuhi standar ISO 45001:2018.Langkah tersebut juga, tegasnya, juga sebagai upaya perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen di pasar nasional maupun global, didukung standar bertaraf internasional seperti IFA Protect and Sustain serta Responsible Care.Sesuai roadmap transformasi digital di bidang K3, PKT telah merealisasikan beberapa capaian melalui program inovasi, seperti We Care, Share, Sertifikasi K3 Online, PKT Sehat, Safety Representative Online dan e-Permit System. Hal ini sebagai upaya untuk melindungi para pekerja, sekaligus mencegah kejadian yang berpotensi menimbulkan kerugian ataupun kecelakaan kerja."Selain itu, juga sebagai upaya perusahaan agar proses produksi dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku dan memenuhi aspek K3," tutur dia.Seluruh insan perusahaan pun didorong untuk meningkatkan budaya K3 dalam aktivitas harian, sekaligus berpartisipasi aktif dalam menekan potensi risiko di lingkungan kerja untuk kegiatan yang sifatnya unsafe action, unsafe condition maupun yang berpotensi nearmiss."Seperti program We Care, setiap karyawan dapat melaporkan dan melakukan intervensi apabila ditemukan kondisi tidak aman, tindakan tidak aman ataupun kejadian nearmiss di tempat kerja," terang David.Dirinya memastikan PKT akan terus melakukan peningkatan kinerja K3 dan lingkungan secara optimal, sebagai wujud kepatuhan perusahaan terhadap aturan dengan evaluasi dan pengembangan aspek K3 sesuai tantangan masa kini."Peningkatan kinerja K3 yang berkelanjutan merupakan komitmen utama PKT dalam mewujudkan lingkungan kerja aman, sesuai slogan 'Safety is Our Personality' yang diusung dan dijalankan seluruh insan perusahaan," ucapnya.Terkait hal tersebut, empat tim gugus inovasi PKT berhasil meraih penghargaan dalam ajang Indonesian Conference & Competition Occupational Safety and Health (ICC-OSH) 2022, yang digelar Wahana Kendali Mutu dan LPSDM YAPRIKA. Tim tersebut di antaranya PKT Digisafe, Orkes PKT Sehat dan SR Squad dengan predikat Bintang 4, serta Fire Fighting Group dengan predikat Bintang 3.ICC-OSH merupakan salah satu ajang untuk mengukur efektivitas inovasi oleh tiap gugus yang terlibat, guna mendukung komitmen PKT menghadirkan lingkungan kerja aman dalam mengawal strategi bisnis perusahaan. Implementasi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) telah menjadi budaya kerja PKT dengan beragam terobosan dan inovasi yang terus dikembangkan setiap tahun."Utamanya dalam menghadapi era digitalisasi dan climate change, perlindungan tenaga kerja sesuai standar K3L wajib terimplementasi secara maksimal dalam mewujudkan lingkungan kerja aman," pungkas David.