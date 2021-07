Harga Ikan Gabus Segar di Pasar Tradisional Palembang Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Palembang: Harga Ikan gabus segar di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang, Sumatra Selatan, mengalami kenaikan dari Rp40 ribu per kg menjadi Rp55 ribu per kg dua pekan terakhir karena berkurangnya pasokan.Amin, pedagang ikan gabus di Pasar Perumnas Palembang,mengatakan kenaikan harga sudah terjadi di tingkatan agen asal Ogan Komering Ilir."Suplai ikan gabus di Palembang ini, jika tidak dari SP Padang di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan dari Banyuasin dan Musi Banyuasin. Saat ini harga yang kami dapatkan dari agen sudah tergolong tinggi dari biasanya," katanya, dikutip dari Antara, Senin, 5 Juli 2021.Senada, pedagang ikan gabus di Pasar Lemabang, Soleh, juga mengatakan kenaikan harga ikan gabus sudah terasa sejak akhir Juni 2021. "Biasanya Rp45 ribu per kg, kini sudah Rp55 ribu per kg," kata dia.Harga eceran ikan gabus di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang biasanya sangat dipengaruhi cuaca sehingga rentan berfluktuasi sepanjang tahun. Sholeh, agen ikan gabus mengatakan harga eceran ikan gabus cenderung lebih murah di saat musim kemarau karena nelayan lebih mudah mendapatkannya.Sementara saat ini masih sedikit lantaran masih memasuki transisi musim kemarau. Di beberapa lokasi Ogan Komering Ilir juga masih mengalami hujan. "Nanti biasanya di Agustus dan Oktober baru panen," tambah dia.Ikan gabus diperoleh dari nelayan perairan tangkap, seperti di rawa, waduk, parit yang mengering dan sungai yang airnya tenang. Kebutuhan ikan gabus tinggi di Sumsel lantaran menjadi bahan baku untuk membuat kuliner khas yakni pempek dan kemplang.Analis Pasar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Nurindah Harahap mengatakan harga eceran ikan gabus cenderung lebih murah di saat musim kemarau karena nelayan lebih mudah mendapatkannya.Saat musim kemarau, harga eceran ikan gabus yakni Rp25 ribu-Rp50 ribu per kg, berbeda saat musim penghujan yang biasanya berada di kisaran Rp50 ribu-Rp75 ribu per kg. Ia mengatakan sejauh ini suplai ikan gabus terbanyak dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan Banyuasin karena di daerah tersebut memiliki banyak sungai, sawah, saluran air dan rawa.Namun ada anomali yang terjadi terkait harga ikan gabus ini, yakni harganya dapat melonjak tajam saat peringatan hari besar keagamaan, seperti saat Ramadan dan Lebaran. Hal ini lantaran, warga Palembang terbiasa membuat kuliner pempek yang bahan bakunya berupa ikan gabus. Saat itu, harga dapat menyentuh Rp75 ribu per kg.(SAW)