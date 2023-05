Bos BCA Jamin Sistem Nggak Bakal Down saat Presale Tiket Coldplay

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Virtual Account BCA

Pembayaran Virtual Account BCA bisa dilakukan melalui myBCA/BCA mobile/KlikBCA/ATM BCA. Pembayaran menggunakan myBCA dapat dilakukan dengan cara: Masuk laman coldplayinjakarta.com dan pilih Ticket. Klik ‘Buy Ticket‘ dan pilih kategori tiket yang diinginkan. Salin Nomor Virtual Account. Buka Aplikasi myBCA. Pilih fitur Transfer. Pilih Virtual Account. Masukan nomor Virtual Account. Pada halaman konfirmasi, akan muncul nominal yang dibayarkan, nomor dan nama merchant, lanjutkan jika sudah sesuai.

Debit BCA

Pastikan Kartu Debit BCA yang berlogo Mastercard dan sudah aktif transaksi debit online melalui myBCA. Klik di sini untuk cara aktivasi Debit Online di myBCA. Masuk laman coldplayinjakarta.com dan pilih Tiket. Klik ‘Buy Ticket‘ dan pilih kategori tiket yang diinginkan. Pilih Pembayaran Credit/Debit Card. Masukan nomor Kartu Debit BCA Mastercard, Expired Date, dan kode CVC/CVV. Masukkan kode OTP untuk verifikasi. Pastikan pembayaran berhasil.

Kartu kredit BCA

Masuk laman coldplayinjakarta.com dan pilih Ticket. Klik ‘Buy Ticket‘ dan pilih kategori tiket yang diinginkan. Pilih Pembayaran Credit/Debit Card. Masukan nomor Kartu Kredit, Nomor Expired Date, dan CVC/CVV. Masukan kode OTP untuk verifikasi. Pastikan pembayaran berhasil.

Jakarta: Bos PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Jahja Setiaatmadja memastikan sistem yang dimiliki perusahaan dalam kondisi sangat prima untuk menghadapi serbuan pembayaran tiket Coldplay pada 17-18 Mei 2023.Secara resmi BCA dipercaya menjadi official banking partner konser Coldplay "Music of The Spheres World Tour 2023" yang akan dilaksanakan di Gelora Bung Karno, pada 15 November 2023.Sebagai official partner perbankan resmi, secara eksklusif BCA akan menggelar penjualan tiket 'BCA Presale' bagi nasabah penggemar Coldplay, mulai pukul 10.00 WIB pada 17 Mei 2023 hanya di coldplayinjakarta.com Pembelian tiket 'BCA Presale' pada periode 17-18 Mei 2023 hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit/Debit BCA Mastercard atau melalui transfer ke Virtual Account BCA.Biasanya, BCA mencatat hingga jutaan transaksi dalam sehari. Oleh karena itu, menurut Jahja, untuk pembayaran pembelian tiket Coldplay dirinya pede sistem BCA tidak akan down."Aman, (tidak down)," ungkapnya kepada Medcom.id, Rabu, 10 Mei 2023.Berikut ini cara beli tiket konser Coldplay di Jakarta via BCA:?Nah, sobat Medcom, pastikan memiliki pulsa reguler pada nomor handphone yang terdaftar pada BCA mobile untuk menerima kode OTP ya.