Harga Bahan Pokok Stabil Cenderung Turun, Ini Rinciannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Rincian harga bahan pokok

(HUS)

Karanganyar: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan harga barang kebutuhan pokok (bapok) , khususnya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, stabil dan cenderung turun."Di Pasar Malangjiwan Karanganyar ini, terima kasih Bupati, harga-harga barang kebutuhan pokok stabil bahkan cenderung turun," ucap Zulkifli saat meninjau Pasar Malangjiwan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 12 Juli 2023.Ia melanjutkan, khusus ayam dan telur ayam, harganya sudah mulai stabil, bahkan cenderung turun. "Harga ayam sudah mulai turun, dari Rp40 ribu per kg menjadi Rp38 ribu per kg. Sementara, harga telur ayam sudah tidak naik lagi, mulai turun, kemarin Rp32 ribu per kg, sekarang Rp31 ribu per kg," jelasnya.Zulkifli menambahkan, untuk komoditas hortikultura, seperti cabai harganya masih terlalu murah, Rp23 ribu per kg. "Harga cabai terlalu murah. Cabai rawit dijual dengan harga Rp23 ribu per kg. Kalau harga beli dari petani Rp10 ribu sampai Rp13.000 per kg, petaninya rugi karena biaya tanamnya tidak cukup," imbuhnya.Berdasarkan pantauan, harga beras medium tercatat Rp11.500 per kg, beras premium Rp14 ribu per kg, gula pasir Rp13.500 per kg, minyak goreng curah Rp13.500 per liter, minyak goreng Minyakita Rp14.500 per liter.Kemudian minyak goreng kemasan premium Rp18 ribu per liter, daging sapi Rp130 ribu per kg, bawang merah Rp35 ribu per kg, tepung terigu Rp13 ribu per kg, cabai merah keriting Rp30 ribu per kg.Lalu cabai merah besar Rp40 ribu per kg, bawang putih kating Rp44 ribu per kg, dan bawang putih honan Rp40 ribu per kg.Diketahui, Pasar Malangjiwan merupakan salah satu pasar utama di Kabupaten Karanganyar. Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah Karanganyar ini berdiri sejak 2009 dan telah direnovasi pada 2005.