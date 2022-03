Produk Busana dan Aksesori RI Raih Potensi Transaksi Rp2,8 Miliar di Pameran AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Las Vegas: Produk busana dan aksesori Indonesia berhasil mencatat potensi transaksi sebesar Rp2,8 miliar. Merek lokal ini berhasil tampil di Las Vegas MAGIC Show (MAGIC) 2022, Amerika Serikat (AS) pada 14-16 Februari 2022."Keikutsertaan Indonesia di ajang MAGIC Show 2022 merupakan peluang memperkenalkan produk-produk Indonesia dan meningkatkan kepercayaan para buyer bahwa merek lokal Indonesia merupakan sumber alternatif yang dapat diandalkan," kata Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Los Angeles Bayu Nugroho dalam siaran pers, Selasa, 1 Maret 2022.Bayu menjelaskan Paviliun Indonesia kembali hadir di aula utama sebagai bentuk konsistensi upaya perwakilan perdagangan yang dimulai pada 2021 untuk mempromosikan merek Indonesia. Pada pameran ini, Indonesia membawa empat perwakilan dari pemilik merek (co-exhibitor) yang memperkenalkan produk busana dan dua perwakilan dari merek aksesori.Sementara, Atase Perdagangan Washington DC Wijayanto mengungkapkan untuk melanjutkan upaya promosi industri mode Indonesia, kali ini Indonesia memfokuskan promosi pada merek-merek baru dan inovatif ke pasar AS melalui MAGIC Show 2022."Partisipasi Indonesia tahun ini diharapkan akan semakin memperkenalkan merek Indonesia di pasar AS," tuturnya.Kepala ITPC Chicago Iska Huberta Sinurat menambahkan, partisipasi Indonesia di pameran MAGIC Show 2022 berpotensi mengembangkan reputasi Indonesia sebagai negara yang memiliki merek- merek fesyen kompeten."Dengan berkibarnya merek fesyen Indonesia di AS, kesadaran terhadap produk dan merek-merek lokal Indonesia diharapkan dapat semakin meningkat di mata dunia," harap Iska.Adapun pada 2021, total nilai impor AS untuk produk pakaian (apparel) dari seluruh dunia meningkat sebesar 20,76 persen dengan nilai USD82,86 miliar. Sedangkan, total nilai impor AS produk pakaian dari Indonesia meningkat sebesar 17,70 persen sebesar USD4,16 miliar.Meningkatnya nilai impor produk pakaian ini menunjukan adanya pemulihan perekonomian AS setelah perlambatan di tahun sebelumnya. Sementara itu, pada 2021, nilai impor produk aksesori AS dari Indonesia meningkat 42,07 persen dengan total sebesar USD476 juta.