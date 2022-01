Jasa Logistik Bisa Jadi Pedal UMKM Go Digital

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Jasa logistik dapat menjadi pedal dalam upaya digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ) di masa pandemi. Pasalnya, kebangkitan usaha mikro saat ini diarahkan dengan menyasar pasar e-commerce.Dengan begitu, UMKM dapat bangkit dari tekanan pandemi yang hampir berdampak terhadap 82 persen pelakunya. Jika sektor ini diselamatkan, agenda pemulihan ekonomi nasional pun akan berjalan mulus.Hal ini karena kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07 persen yang meliputi 97 persen dari total tenaga kerja serta dapat menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi.Karenanya, dibutuhkan kelancaran arus logistik yang stabil demi menunjang aktivitas belanja terhadap produk-produk lokal. Apalagi potensi digital ekonomi Indonesia juga masih terbuka lebar dengan jumlah populasi terbesar ke-4 di dunia dan penetrasi internet yang telah menjangkau 196,7 juta orang.Merujuk data Shopee Indonesia, ada lima juta penjual yang terdaftar di e-commerce berwarna oranye ini. Sementara Tokopedia mencatatkan lebih dari 10 juta penjual dari sektor UMKM menjadi mitra marketplace tersebut.“Dukungan dan kerja sama serta kolaborasi dalam membangun UMKM dan industri anak bangsa berbasis teknologi tepat guna memasuki era Industri 4.0 perlu terus ditingkatkan. Dengan keterlibatan para ahli dan profesional bisnis, kami yakin, kita semua memiliki semangat yang sama dalam membantu dan mengembangkan UMKM pada masa pandemi dan era digital ini,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam laman resmi Kemenko Perekonomian, Selasa, 4 Januari 2022.Salah satu layanan pengiriman (logistik), PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir ( JNE ) kembali menambah mitra baru UMKM dan cakupan pelayanan ke sejumlah daerah melalui aplikasi penjemputan barang kiriman. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap usaha mikro agar kembali bangkit.Direktur Utama JNE Mohamad Feriadi mengatakan pihaknya menyiapkan sejumlah program bagi UMKM go digital di antaranya pendampingan dan tarif khusus pengiriman bagi pelaku UMKM yang Go Online, serta pengadaan community development yang tersebar dibeberapa titik serta pelatihan desain grafis.Khusus di Sumatra Utara, JNE membangun Plaza UMKM dan Community Development sebagai tempat bagi pelaku UMKM lokal untuk mengelola dan memasarkan produk mereka secara offline dan online dengan dilengkapi dengan warehouse management system, fasilitas fulfillment dan platform online marketing.Adapun layanan e-fulfillment tersebut memungkinkan pelaku UMKM menitipkan stok barangnya di gudang JNE untuk dikelola secara online. Saat pelaku UMKM mendapat order transaksi, mereka tinggal meneruskan ke petugas gudang JNE untuk diproses sesuai detail stock keeping unit (SKU) yang diminta. Dengan begitu, pelaku UMKM juga tidak perlu repot mengurus atau mengelola gudang untuk menampung stok barang.Begitu pula, fasilitas Smesco Fulfillment Center yang berlokasi di Gedung Smesco Indonesia. Di dalam ruangan tersebut tersedia 400 unit lemari dan 2000 level rak yang mampu menyimpan 136.800 item barang milik UKM serta didukung system warehouse manajemen, ruangan berpendingin, operator bersertifikasi, dan call centre yang terintegrasi.Dengan adanya fasilitas ini akan menciptakan peluang dan memberikan kemudahan kepada para UKM dalam melakukan proses jual beli secara online, sehingga para pelaku usaha dapat fokus kepada proses produksi dan pengembangan atau inovasi produk, serta penjualannya. Fasilitas ini terintegrasi langsung dengan layanan pengiriman JNE, sehingga update data jumlah stok barang, serta status pengiriman tiap paket tersedia secara berkala.“Agar dapat mengatasi tiap tantangan dan meraih tiap peluang di era digital, maka sinergi dan kolaborasi bersama dengan mitra strategis harus terus dilakukan. Kehadiran Smesco Fulfillment Center diharapkan dapat mendorong kemajuan bisnis pelaku usaha sehingga tidak perlu lagi menangani aktifitas logistik yang memerlukan effort besar di dalam proses bisnis," kata Feriadi dalam siaran persnya.Bisnis logistik dan jasa kurir masih akan bersinar seiring dengan meningkatnya aktivitas digital masyarakat. Tren belanja daring akan mendongkrak bisnis jasa pengiriman.Survei Ipsos Global Trends 2021 bertema Aftershocks and Continuity menunjukkan, delapan dari sepuluh pasar di dunia menyatakan belanja online lebih mudah daripada berbelanja di toko tradisional.Indonesia sendiri memiliki persentase tertinggi (73 persen) di antara 25 negara yang disurvei. Dalam hal ini, konsumen Indonesia setuju, mereka dapat menemukan penawaran lebih baik saat berbelanja online dibandingkan di toko.Dengan tingginya tren belanja daring, JNE menargetkan pertumbuhan pengiriman hingga 40 persen di sepanjang 2021 atau target pendapatan sebesar Rp12 triliun.Adapun sejumlah upaya dalam mencapai target tersebut antara lain menebar diskon ongkir, cashback, serta menyediakan Pesona (Pesanan Oleh-Oleh Nusantara), cash on delivery (COD), digital payment, friendly, hingga menambah mitra dan layanan jaringan digital.Selama ini 70 persen pendapatan JNE berasal dari sektor ritel. Sisanya, disokong oleh korporat. Dari 70 persen pendapatan ritel itu, separuhnya bersumber dari transaksi e-commerce.Bila melihat sebaran wilayah, transaksi terbesar masih berada di Jabodetabek lantaran didukung populasi yang padat. Sekitar 50 sampai 60 persen aktivitas pengiriman barang terjadi di wilayah tersebut, sisanya berasal dari luar Jabodetabek.“Targetnya kita buat tahun ini adalah Rp12 triliun. Mudah-mudahan dengan kehadiran layanan digital kita lebih siap untuk mencapainya," ujar Feriadi.Sementara itu, kendala industri logistik masih bersinggungan dengan penyediaan infrastruktur, penerapan sistem, kompetensi para pelaku dan penyedia jasa logistik hingga ongkos distribusi yang tinggi.Menurut Global Vice President of Transportation and Logistics Practice Frost and Sullivan Gopal R, industri logistik Indonesia berpotensi tumbuh 7,1 persen setiap tahun atau mencapai Rp4.396 triliun hingga 2020.Peningkatan tersebut harus dibarengi dengan penguatan industri manufaktur dalam negeri, penguatan jasa layanan logistik khususnya kargo, dan penggunaan jasa logistik dalam e-commerce atau perdagangan elektronik.Transaksi Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2021 membukukan nilai transaksi sebesar Rp18,1 triliun. Dari jumlah tersebut, transaksi produk lokal mendominasi dengan raihan Rp8,5 triliun, atau naik 52 persen dari tahun lalu.Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga mengungkapkan capaian tersebut di atas target yang sebesar Rp13 triliun. Nilai transaksi ini tercatat dalam hasil survei NielsenIQ Indonesia."Program Harbolnas terbukti sangat dinanti masyarakat, baik konsumen, juga pelaku usaha," kata Bima dalam siaran pers, Rabu, 29 Desember 2021.Director of NielsenIQ Indonesia Rusdy Sumantri menambahkan konsumen kian akrab dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang memang menggaungkan keunggulan kualitas produk lokal.Fesyen, produk kecantikan, dan perawatan tubuh menjadi tiga kategori utama yang menumbang besar dalam transaksi Harbolnas kali ini. Namun pertumbuhan dari kategori kuliner juga cukup besar, pun dengan kebutuhan sehari-hari.Secara paralel, Harbolnas juga mendorong minat untuk menjadi entrepreneur baru, yakni pelaku usaha yang siap masuk ke industri digital. Di sisi lain, konsumen masih membutuhkan dorongan untuk bisa melakukan pembelian seperti promo potongan harga dan gratis ongkos kirim."Meski nantinya mobilitas sudah kembali normal, e-commerce masih memiliki celah untuk bisa berkembang sangat pesat," pungkas dia.