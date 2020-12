Bandara Soetta Layani 3.800 Penumpang untuk Tes Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bandara Soekarno-Hatta pada periode angkutan Natal 2020 dan Tahun 2021 menyediakan layanan tes covid-19 di Airport Health Center yang terletak di tujuh titik lokasi. Pada Selasa, 22 Desember 2020 hingga pukul 19.00 WIB tercatat jumlah calon penumpang pesawat yang melakukan tes covid-19 lebih dari 3.800 orang.Dari jumlah tersebut, yang melakukan tes dengan datang langsung ke Airport Health Center (walk in service) sekitar 2.800 orang. Kemudian yang memesan jadwal terlebih dahulu (pre-order service) sekitar 490 orang dan sisanya yang melakukan tes di kendaraan (drive thru service).VP Corporate Communication PT Angkasa Pura II (Persero) Yado Yarismano mengatakan berdasarkan evaluasi untuk tes dengan walk in service waktu sibuk ada di sekitar pukul 06.00 WIB hingga sekitar pukul 09.00 WIB lalu agak menurun pada 10.00 WIB-12.00 WIB."Dan selanjutnya tergolong landai. Sementara untuk layanan pre-order service tergolong landai sepanjang hari, begitu juga dengan drive thru service," kata Yado Yarismano, dalam keterangan resmi, Rabu, 23 Desember 2020.Yado mengatakan saat waktu sibuk pelayanan tes terjadi antrean cukup mengular. Ia mengatakan personel keamanan selalu mengingatkan agar calon penumpang pesawat memperhatikan protokol jaga jarak dan selalu memakai masker.Melihat tren pada pelayanan kemarin, Yado mengimbau agar calon penumpang pesawat yang ingin melakukan tes covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta sebaiknya melakukan pre-order terlebih dahulu agar jadwal tes lebih terencana dan tiba empat jam di bandara sebelum jadwal keberangkatan."Di sisi lain, kami mengimbau agar calon penumpang pesawat sudah melakukan tes di fasilitas kesehatan di luar bandara guna memperlancar proses keberangkatan. Bagi yang sudah membawa surat hasil tes sesuai SE Ditjen Perhubungan Udara Nomor 22/2020 dan SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 03/2020, bisa datang dua jam sebelum keberangkatan," ujar Yado.Airport Health Center merupakan kolaborasi antara Angkasa Pura II bersama PT Kimia Farma dan PT Indofarma untuk mendukung penumpang pesawat memenuhi protokol kesehatan dan mewujudkan penerbangan yang sehat. Adapun tujuh lokasi tes covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta sebagai berikut:1. Airport Health Center di T2 (Stasiun Skytrain-Walk in service).2. Airport Health Center di T2 (Terminal 2D-Pre-order service).3. Airport Health Center di T3 (SMMILE Center-Walk in service).4. Airport Health Center di T3 (area lounge umrah-Pre-order service).5. Drive Thru tes di lapangan parkir T3.6. Drive Thru tes di lapangan parkir T2.7. Drive Thru tes di lapangan parkir T1.(ABD)