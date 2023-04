Harga Kebutuhan Pokok Turun di Pertengahan Puasa, Ini Daftarnya

Daftar harga kebutuhan pokok yang turun

Optimalisasi pasar murah

Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan harga barang-barang kebutuhan pokok secara nasional terpantau turun, di pertengahan Ramadan "Harga-harga bapok (kebutuhan pokok) di Kota Semarang turun dan alhamdulillah harga-harga di Jawa Tengah bagus dan stabil. Saat ini, kita pantau bahwa semakin mendekati Lebaran, harga-harga turun. Kita harapkan bersama hingga Lebaran nanti stoknya cukup dan harga stabil," ujar Zulkifli dalam keterangan tertulis, Minggu, 9 April 2023.Pernyataan tersebut disampaikan Mendag usai meninjau harga dan pasokan barang kebutuhan pokok di Pasar Peterongan, Semarang, Jawa Tengah.Berdasarkan pantauan pada Minggu, komoditas yang turun antara lain cabai rawit merah menjadi Rp30 ribu per kg dan telur ayam ras Rp28 ribu per kg. Di sisi lain, komoditas yang terpantau stabil antara lain beras medium Rp10 ribu sampai Rp12 ribu per kg, beras Bulog Rp9.450 per kg dan beras premium Rp13 ribu per kg.Kemudian gula pasir Rp13 ribu sampai Rp13.500 per kg, minyak curah Rp13.500 per liter, minyak goreng premium Rp17.500 sampai Rp20 ribu per liter, MinyaKita Rp14 ribu per liter, daging sapi Rp130 ribu per kg, bawang putih Rp30 ribu sampai Rp35 ribu per kg, bawang merah Rp32 ribu sampai Rp35 ribu per kg, cabai merah keriting Rp30 ribu per kg, dan cabai merah besar Rp30 ribu per kg.Setelah meninjau Pasar Peterongan, Semarang, Mendag turut meninjau pelaksanaan pasar murah dalam bentuk bazar Ramadan di beberapa titik di Kota Semarang. Pasar murah tersebut digelar di Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Tengah, dan Kecamatan Semarang Barat.Pasar murah tersebut digelar sebagai bentuk sinergi Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Perdagangan Kota Semarang. Zulkifli menyampaikan, pasar murah bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau."Kami hadirkan pasar murah hari ini di tengah permukiman agar masyarakat bisa mendapatkan bapok dengan harga grosir. Kami harap masyarakat terbantu dalam mempersiapkan Lebaran nanti," paparnya.Pada pasar murah tersebut, dijual berbagai barang kebutuhan pokok , di antaranya beras Bulog Rp45 ribu per lima kg, MinyaKita dengan harga Rp13.500 per liter, gula pasir Rp12.500 per kg, dan telur ayam ras Rp25 ribu per kg.Selain itu, terdapat juga ritel modern dan pelaku UMKM setempat yang menjual sejumlah barang kebutuhan pangan lainnya dan produk makanan kering untuk persiapan menyambut Lebaran.