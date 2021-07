PPKM Darurat, Mendag Pastikan Bahan Pokok Aman dan Harga Stabil

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Perdagangan M Lutfi memastikan kebutuhan bahan pokok barang penting selama diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Darurat aman dan harganya stabil."Jadi kalau kita lihat sekarang, hari ini bahwa barang semua tersedia dengan baik," katanya dalam konferensi pers virtual, Senin, 5 Juli 2021.Lutfi mencontohkan harga beras saat ini tidak berubah dibandingkan dengan harga seminggu lalu atau bahkan bulan lalu. Untuk harga beras medium yaitu Rp10.500 per kg.Begitu juga dengan beras premium. Tercatat, harga beras premium pada 2 Juni 2020 dan 25 Juni 2021 sebesar Rp12.400 per kg. Lalu, pada hari ini Rp12.300 per kg."Jadi kalau kita lihat dari produknya harga stabil, tidak ada kenaikan suatu apapun," ucapnya.Selain itu, harga gula juga terpantau stabil tidak mengalami perubahan sejak sebulan, lalu yaitu Rp13 ribu per liter.Sedangkan untuk minyak goreng kemasan sederhana ada sedikit peningkatan yaitu dari Rp13.900 per liter pada 2 Juni 2021 menjadi Rp14.100 per liter pada 2 Juli 2021 yang disebabkan oleh naiknya harga CPO pada bulan-bulan sebelumnya.Sementara untuk harga daging sapi, lanjut Lutfi, konsisten antara bulan Juli dan Juni. "Jadi kalau 2 Juli Rp126 ribu per kg, harga di bulan lalu Rp126.100 per kg, minggu lalu di Rp125.700 per kg," tuturnya.Begitu juga dengan daging ayam. Harga pada 2 Juli 2021 sebesar Rp35.700 per kg dan harga bulan lalu Rp36 ribu per kg.Lalu, untuk harga telur ayam ras tercatat Rp25.800 per kg pada 2 Juli 2021, dan pada 2 Juni 2021 sebesar Rp26.300 per kg.Kemudian, harga bawang merah dan kedelai juga stabil yaitu Rp31.300 per kg dan Rp12.500 per kg pada 2 Juli 2021.Selanjutnya untuk harga cabai, Lutfi menambahkan, terdapat dinamika terutama cabai merah karena pada 2 Juni harga cabai merah Rp30.900 per kg, lalu pada 2 Juli menjadi Rp33.700 per kg."Ini ketersediaan barang dan saya bisa pastikan bahwa seluruh barang pokok yang disebutkan tadi mempunya kecukupan lebih dari dua minggu," pungkasnya.(DEV)