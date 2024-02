Pasokan Ikan Segar di Pangkalpinang Melonjak Lagi

Kondisi cuaca sudah membaik

Pangkalpinang: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan pasokan ikan segar dari nelayan kembali meningkat, guna memenuhi konsumsi masyarakat yang tinggi."Selama pencoblosan surat suara pemilu kemarin, pasokan ikan kurang karena nelayan banyak tidak melaut," kata Kepala Disperindag Provinsi Kepulauan Babel Tarmin AB, dilansir Antara, Jumat, 16 Februari 2024.Ia mengatakan dengan meningkatnya pasokan ikan segar dari nelayan ini, maka harga ikan di Pasar Pembangunan Pangkalpinang kembali normal. Misalnya harga ikan kembung Rp40 ribu per kilogram (kg), tuna Rp30 ribu per kg, dan tongkol Rp20 ribu per kg.Sementara harga ikan teri asin masih bertahan Rp65 ribu per kg, harga garam halus bertahan Rp8.000 per kg."Kami memperkirakan harga ikan ini akan terus normal, bahkan cenderung turun karena para nelayan kembali melaut setelah imlek dan pemilu tahun ini," kata diaMenurut dia, menjelang imlek kemarin, banyak nelayan yang tidak melaut karena kondisi cuaca kurang bersahabat yang dapat membahayakan keselamatan nelayan tersebut.Demikian juga pada pemilu kemarin, para nelayan tidak melaut karena melakukan pencoblosan surat suara di TPS di daerahnya."Saat ini kondisi cuaca di laut sudah cukup baik dan nelayan kembali melaut untuk memenuhi permintaan masyarakat yang relatif normal," kata dia.