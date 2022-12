Harga TBS Sawit di Kalbar Capai Rp2.512,64/Kg

baca juga: Pengembangan Food Estate Sebaiknya Tiru Kelapa Sawit





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Pontianak: Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Provinsi Kalbar mulai membaik. Berdasarkan hasil penetapan periode II November 2022 harga tertinggi untuk umur 10-20 tahun sudah mencapai Rp2.512,64 per kilogram (kg)."Kita sangat bersyukur tren harga sawit berupa TBS sudah di angka Rp2.500 lebih. Harga tersebut relatif baik dan harapannya ke depan terus naik," ujar Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, M. Munsif, dikutip dari Antara, Kamis, 1 Desember 2022.Ia menjelaskan, kemungkinan harga sawit terus membaik meskipun belum signifikan. Hal itu disebabkan berbagai faktor seperti iklim musim penghujan, yang membuat jumlah produksi sedikit menurun saat permintaan melonjak."Untuk harga CPO tentu berkaitan permintaan atau pasar global. Apabila CPO naik maka TBS sawit otomatis akan naik pula. Harga CPO di pasar dalam negeri saat ini di kisaran Rp12 ribu per kilogram (kg). Angka itu cukup baik," jelas dia.Ia tidak memungkiri secara umum faktor global sangat mempengaruhi harga. Apalagi kondisi ekonom global mengalami perlambatan dan kemudian ketegangan geopolitik masih belum reda."Tantangan ekonomi global masih ada dan berpengaruh daya beli negara tujuan ekspor. Perang Rusia-Ukraina belum selesai dan lainnya. Itu menjadi perhatian dan tantangan bersama," ucap dia.Saat ini berdasarkan penetapan tim, harga TBS terendah yakni di umur tiga tahun sebesar Rp1.872,44 per kilogram (kg) dan tertinggi di umur 10-20 tahun sebesar Rp2.512,64 per kg. Kemudian untuk harga kernel Rp5.389,09 per kg dan CPO Rp11,839,44 per kg.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id