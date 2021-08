Bantu Penuhi Kebutuhan Medis, PLN Produksi Oksigen dari Pembangkit

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mendapatkan penugasan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memproduksi oksigen medis murni dari pembangkit. Oksigen yang dihasilkan dari pendinginan pembangkit awalnya dibuang ke udara bebas.Menteri BUMN Erick Thohir yang meninjau langsung Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang, mengatakan salah satu pembangkit yang memproduksi oksigen ini merupakan terobosan yang dilakukan PLN dalam upaya bersama untuk bangkit dari pandemi. Ia bilang pandemi mengajarkan untuk mandiri dan memperbaiki rantai pasok serta Research and Development (R&D)."PLN memberikan terobosan sesuatu yang tadinya enggak bermanfaat diproses lima kali akhirnya jadi oksigen medis dan didistribusikan ke RS, ini jadi hal yang sangat positif dari sesuatu yang dibuang, diinovasikan jadi sesuatu yang sangat bermanfaat," kata Erick, Kamis, 12 Agustus 2021.Erick mengatakan penugasan yang diberikan pihaknya pada PLN sama seperti yang dilakukan pada BUMN lainnya seperti PT Krakatau Steel yang telah memproduksi tiga ton oksigen per hari serta PT Pupuk Sriwijaya sebesar tiga ton oksigen per hari.Adapun PLN saat ini khusus di PLTGU Muara Karang telah memproduksi sebesar 30 meter kubik (m3) per hari. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan ke depannya PLN berpotensi untuk memproduksi sebanyak dua ton oksigen per hari dari 19 pembangkit yang berada di sistem kelistrikan Jawa-Bali.Zulkifli mengatakan oksigen yang diproduksi oleh PLN juga telah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Kesehatan sehingga dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan medis bagi rumah sakit-rumah sakit yang membutuhkan."Artinya sudah lulus uji dan bisa dimanfaatkan oleh RS penanganan covid-19," jelas Zulkifli.Tabung gas oksigen hasil PLTGU Muara Karang secara serempak tersalurkan ke rumah sakit yang membutuhkan, rumah sakit rujukan covid-19, dan rumah sakit sekitar pembangkit. Mekanisme penyerahan dan pengambilan tabung diatur untuk setiap rumah sakit yang sesuai dengan kriteria agar dapat memperoleh oksigen dari PLN setiap dua hari sekali.Dalam kesempatan ini, PLN juga menyerahkan oksigen murni ke beberapa rumah sakit antara lain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, serta RSUD Cempaka Putih.Sebanyak 19 pembangkit yang akan menopang produksi dua ton oksigen antara lain UP Muara Karang, UP Muara Tawar, UP Gresik, UBJOM Indramayu, UBJOM Tanjung Awar-awar, UBJOM Pacitan, UBJOM Paiton 9, UBJOM Rembang, PLTU Suralaya 1-7, PLTU Suralaya 8, PLTU Labuan, PLTU Lontar, PLTU P Ratu, PLTU Adipala, PLTGU Cilegon, PLTGU Priok 3-4, PLTGU Tb. Lorok dan PLTGU Grati.(DEV)