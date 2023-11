Harga Emas Antam Kinclong Lagi, Buyback Naik Rp6.000/Gram

Harga emas dunia naik



(SAW)

Jakarta: Harga emas batangan milik Antam terpantau menguat pada hari ini sebesar Rp5.000 per gram menjadi Rp1,092 juta per gram.Melansir Antara, Jumat, 10 November 2023, harga jual kembali (buyback) emas batangan Jumat pagi naik Rp6.000 menjadi Rp987 ribu per gram.Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam Jumat pagi:Harga emas 0,5 gram: Rp596 ribu.Harga emas 1 gram: Rp1,092 juta.Harga emas 2 gram: Rp2,128 juta.Harga emas 3 gram: Rp3,172 juta.Harga emas 5 gram: Rp5,264 juta.Harga emas 10 gram: Rp10,450 juta.Harga emas 25 gram: Rp25,962 juta.Harga emas 50 gram: Rp51,805 juta.Harga emas 100 gram: Rp103,490 juta.Harga emas 250 gram: Rp258,337 juta.Harga emas 500 gram: Rp516,375 juta.Harga emas 1.000 gram: Rp1,032 miliar.Harga emas berjangka naik pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB) karena alasan teknis yaitu technical rebound, dengan harga emas mengalami kenaikan setelah harganya terkoreksi selama beberapa waktu.Melansir Antara, Jumat, 10 November 2023, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup naik USD12 atau 0,61 persen menjadi USD1.969,8 per ons.Harga emas telah jatuh hampir USD40 per ons setelah mencapai USD2.000 per ons pada minggu lalu sebagai akibat dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, dan sedikit jenuh jual atau oversold.