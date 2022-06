Juni 2022, Bea Keluar CPO Naik Jadi USD200/MT dan Biji Kakao Tetap 5%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Harga referensi produk crude palm oil (CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) periode Juni 2022 adalah USD1.700,12 per metrik ton (MT). Harga referensi tersebut meningkat sebesar USD42,72 atau 2,58 persen dari periode Mei 2022, yaitu sebesar USD1.657,39 per MT.Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar."Saat ini harga referensi CPO telah jauh melampaui threshold USD750 per MT. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD200 per MT untuk periode Juni 2022," kata Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Veri Anggrijono dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 Juni 2022.Sementara itu, harga referensi biji kakao pada Juni 2022 sebesar USD2.520,13 per MT menurun 2,93 persen atau USD76,05 dari bulan sebelumnya, yaitu sebesar USD2.596,18 per MT. Hal ini berdampak pada penurunan HPE biji kakao pada Juni 2022 menjadi USD2.232 per MT, menurun 3,22 persen atau USD74,25 dari periode sebelumnya, yaitu sebesar USD2.307 per MT.Peningkatan harga referensi CPO dipengaruhi meningkatnya harga minyak nabati lainnya karena gangguan pasokan akibat konflik antara Rusia-Ukraina . Selain itu, diberlakukannya kebijakan larangan sementara ekspor kelapa sawit oleh Indonesia ikut memengaruhi peningkatan harga CPO.Sementara itu, penurunan harga referensi dan HPE biji kakao dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya penurunan permintaan sebesar 0,25 persen walaupun produktivitas di sentra kakao mengalami peningkatan dan inflasi global serta invasi Rusia terhadap Ukraina masih berlangsung. "Penurunan ini tidak berdampak pada BK biji kakao, yaitu tetap lima persen," terang Veri.Untuk HPE produk kulit tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya sedangkan untuk produk kayu, terdapat beberapa perubahan HPE. BK produk kayu dan kulit tidak mengalami perubahan yang tercantum pada Lampiran Huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022.