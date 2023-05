Lawe dan Creativeans Berambisi Membawa Tenun Mendunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Lawe dan Creativeans berambisi mempromosikan hasil tenun Indonesia ke pasar internasional. Perekrutan pengrajin lokal hingga rebranding produk dilakukan untuk menghasilkan karya, melestarikan serta mempromosikan budaya Indonesia di mancanegara.Hal itu terungkap dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Lawe Indonesia dan Creativeans. Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerja sama dalam mendukung misi 'the project matters'.Melalui kerja sama ini, Creativeans siap membangun dan melakukan rebranding Lawe agar hasil karya-karya wanita Indonesia itu bisa dibawa ke pasar internasional.The project matters bukan sekadar menguatkan promosi karya-karya hasil wanita Indonesia, khususnya tenun tradisional agar terjangkau pasar mancanegara. Tetapi meningkatkan kesadaran konsumen baik lokal dan mancanegara akan value dari warisan kultur dan kerajinan tangan Indonesia."Visi proyek ini adalah pelestarian dan promosi budaya Indonesia dengan memanfaatkan kekuatan branding, desain, dan sustainability. Sehingga membawa value bagi brand itu sendiri, komunitas yang lebih luas, dan lainnya," kata Direktur Creativeans Kimming Yap.Kimming Yap menilai Lawe adalah brand yang tepat untuk menjalankan visi mereka dalam melestarikan serta mempromosikan budaya Indonesia.Pasalnya, kekayaan keragaman warisan budaya Indonesia memiliki makna yang sangat penting, dan harus terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang karena telah menjadi bagian integral dari identitas nasional negara.Kimming menyebut berkolaborasi dengan brand yang memiliki visi yang sama untuk menciptakan brand yang penuh arti, menginspirasi perubahan positif."Dengan misi Creativeans to Build Brands that Matter, kami berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang berarti, baik untuk Lawe maupun untuk komunitas ini," katanya.Direktur Lawe Indonesia Wiraswati Yulian mengatakan, pihaknya perusahaan sosial komunitas yang memberdayakan perempuan Indonesia dengan mengubah tenunan tradisional menjadi produk fungsional.Bisnis itu fokus meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat dan membangun manusia, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pasar.Lawe bekerja sama dengan para penenun untuk menyediakan bahan dasar, kemudian mengolahnya menjadi produk siap pakai, dengan desain produk disesuaikan berdasarkan kapasitas dan kemampuan para pengrajin.Para pengrajin melaksanakan produksi di rumah mereka sendiri, dan Lawe melakukan kontrol kualitas sebelum memasarkan produk.Sementara itu, Creativeans merupakan perusahaan design management and branding yang membantu perusahaan global dalam pemasaran internasional.Creativeans menjadi salah satu konsultan branding dengan berbagai korporasi di Singapura, Jakarta, Vancouver (Kanada) dan Milan (Italia) baik dalam bidang corporate branding, desain produk, UI/UX design, packaging design hingga desain komunikasi visual di berbagai negara.