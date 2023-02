Komoditas Pangan Ini Naik Jelang Puasa, Sabar ya Ibu-ibu..

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada laman hargapangan.id , Selasa, 7 Februari 2023, ada sejumlah komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga. Ini menjadi perhatian di 43 hari menjelang Bulan Puasa.Dalam laman resmi yang dikelola Bank Indonesia dan pemerintah tersebut, minyak goreng menjadi komoditas pangan yang paling tinggi kenaikan secara persentase. Terutama, minyak goreng curah.Minyak goreng curah, yang telah melalui satu kali proses penyaringan RBD Palm Olein, hari ini seharga Rp15.850 per kg secara rata-rata harian nasional. Naik Rp150 atau setara 0,96 persen dari harga di hari sebelumnya.Sedangkan minyak goreng kemasan bermerek 2, yang telah melalui dua kali proses penyaringan RBD Palm Olein, hari ini dijual seharga Rp20.200 per kg secara rata-rata harian nasional. Naik Rp100 atau setara 0,50 persen dari harga kemarin.Sementara itu, bawang merah ukuran sedang juga mengalami kenaikan harga sebesar Rp350 atau 0,82 persen dari harga kemarin. Bawang merah ukuran sedang hari ini dijual sebesar Rp43.100 per kg.Untuk bawang putih ukuran sedang, secara rata-rata harian nasional, hari ini dijual Rp30.300 per kg. Angka ini naik Rp100 atau 0,33 persen dari harga di hari sebelumnya.Secara rata-rata, sebagian besar komoditas pangan justru mengalami penurunan harga pada hari ini. Diantaranya yakni beras kualitas bawah II yang harganya turun Rp50 atau 0,43 persen dari harga kemarin menjadi Rp11.500 per kg.Kemudian beras kualitas medium I yang hari ini harganya Rp12.850 per kg atau turun Rp150 (1,15 persen). Lalu ada beras kualitas medium Rp12.750 per kg (turun Rp100 atau 0,78 persen), beras kualitas super I dijual dengan harga Rp14.150 per kg (turun Rp200 atau 1,39 persen), beras kualitas super II Rp13.700 per kg (turun Rp200 atau 1,44 persen).Selanjutnya ada daging ayam ras segar yang hari ini dijual dengan harga Rp33.700 per kg (turun Rp150 atau 0,44 persen), daging sapi kualitas 1 Rp137.100 per kg (turun Rp700 atau 0,51 persen), daging sapi kualitas 2 sebesar Rp128.350 per kg (turun 550 atau 0,43 persen), telur ayam ras segar Rp29.250 per kg (turun Rp250 atau 0,85 persen).Cabai merah besar Rp40.100 per kg (turun Rp250 atau 0,62 persen). cabai merah keriting hari ini dijual Rp43.100 per kg (turun Rp300 atau 0,69 persen), cabai rawit hijau Rp45.900 per kg (turun Rp100 atau 0,22 persen), cabai rawit merah Rp54.750 per kg (turun Rp1.050 atau 1,88 persen).Minyak goreng kemasan bermerek 1 juga mengalami penurunan harga, dimana hari ini dijual sebesar Rp21.650 per kg, turun Rp250 atau 0,85 persen. Serta gula pasir kualitas premium yang harganya turun Rp50 atau 0,32 persen menjadi Rp15.800 per kg pada hari ini.Dikutip dari Media Indonesia, para pedagang pasar tradisional di sejumlah daerah kini resah karena kasus kelangkaan Minyakita, minyak goreng curah keluaran pemerintah, terus berlanjut.Hal itu ditambah dengan rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang akan menerapkan kembali ketentuan membeli Minyakita dengan harus menunjukkan KTP. Hal tersebut dinilai hanya akan menyusahkan pembeli.Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan Muhri mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas penyelesaian masalah kelangkaan Minyakita. Pasokan Minyakita diperkirakan kembali normal pada pertengahan Februari.Kasan menjelaskan kelangkaan MinyaKita ditengarai akibat pelaku usaha yang memilih domestic market obligation (DMO) dalam bentuk curah. Hal itu membuat pasokan DMO untuk bentuk kemasan Minyakita menurun. "Dari data realisasi DMO, betul turun sejak Desember 2022," ucapnya.