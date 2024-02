Manajemen Risiko BRI Life Membuahkan Hasil

(AHL)

Jakarta: PT Asuransi BRI Life berkomitmen memberikan yang terbaik bagi nasabah dan masyarakat. Hal ini tentunya ditopang oleh kinerja perusahaan yang kondusif agar tercipta iklim perusahaan yang positif dari seluruh aspek, sehingga akan dapat terus bertahan dan berkembang ke arah yang lebih baik.Direktur Operasional BRI Life Yossie William Iroth mengatakan BRI Life dinilai telah menunjukkan perjalanan manajemen risikonya mulai dari awal hingga saat ini."Kami turut mengambil peran penting untuk menghadapi tantangan, seiring dengan meningkatnya akselerasi dalam mitigasi perubahan iklim usaha," ujar Yossie, dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 Februari 2024.Hal tersebut membuahkan hasil. BRI Life kembali menorehkan prestasi dengan meraih dua penghargaan. Yakni dinobatkan sebagai perusahaan dengan predikat Living Legend Company in Fulfilling the Need for Life Insurance Protection for the Community Kategori Silver untuk Perusahaan berusia minimal 25 tahun, yang diberikan oleh Warta Ekonomi melalui gelaran penghargaan eksklusif Indonesia Living Legend Awards 2024.Penghargaan ini diberikan kepada Asuransi BRI Life, sebagai apresiasi BRI Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa yang selama 36 tahun terus aktif dalam berinovasi, sehingga menghasilkan kinerja terukur serta reputasi dan inovasi terbaik yang dapat dibanggakan guna mendukung lajunya bisnis usaha.Yossie yang hadir menerima penghargaan, mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini, sejatinya penghargaan ini adalah milik insan BRIlife yang telah bekerja sama secara teamwork dengan baik dan terintegrasi selama kurun waktu lebih dari 25 tahun."Penghargaan ini berhasil diraih tidak telepas dari kerja keras yang dilakukan oleh jajaran manajemen dan seluruh karyawan BRI Life, dalam rangka memberikan pelayanan asuransi terbaik bagi nasabah," jelas dia.Penghargaan lainnya yang diterima BRI Life adalah The Best Indonesia Enterprises Risk Management VI-2024 Gold Award-Excellent-Category: Life Insurance, dari Economic Review.Apresiasi ini merupakan bentuk pengakuan atas prestasi perusahaan yang telah sukses menerapkan manajemen risiko, sehingga perusahaan tersebut dapat berkinerja dengan baik, serta bertumbuh kembang.