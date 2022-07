Proses Mudah dan Cepat, Ini Dia Keunggulan Menggunakan Pay Later Traveloka

1. Pendaftaran Cepat dan Mudah



2. Promo Menarik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad



3. Limit Bisa Disesuaikan

4. Ada Metode Cicilan

5. Bisa Digunakan di Banyak Transaksi dan Bunga Rendah

(ROS)

Jakarta: Metode pembayaran e-commerce saat ini semakin beragam. Bahkan, terdapat sejumlah metode pembayaran yang memudahkan penggunanya untuk berbelanja terlebih dahulu, bayar kemudian. Traveloka kini menawarkanyang bisa digunakan untuk berbagai transaksi di Traveloka. Berikut merupakan keunggulannya yang perlu Anda ketahui.Seiring berkembangnya teknologi, penggunaan kartu kredit mulai beralih secara online, contohnya adalah sistem pay later. Biasanya, untuk membuat kartu kredit, Anda harus ke bank dan memenuhi persyaratan dokumen yang tidak sedikit, belum lagi menunggu waktu yang cukup lama agar bisa langsung menggunakan kartu kreditnya.Tetapi, sekarang di Traveloka ada layanan pembayaran pay later. Proses pendaftaran pay later di Traveloka lebih cepat dan mudah. Semua proses pendaftaran dan verifikasi dilakukan secara online dan Anda tidak perlu pergi keluar rumah untuk melakukannya, cukup melalui handphone Anda saja.Proses pendaftaran pay later di Traveloka hanya berlangsung selama 2 hingga 3 harian saja. Tentu, ini bisa dilakukan apabila Anda sudah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan.Keunggulan selanjutnya di Traveloka Pay Later ialah ada banyak promo menarik. Saat ini banyak penyedia layanan pay later yang sering mengadakan promo menarik untuk menarik perhatian masyarakat agar tertarik untuk turut menggunakan layanan pay later.Seperti di Traveloka, Anda bisa menikmati beragam promo menarik mulai dari potongan harga, cashback, buy 1 get 1, dan penawaran lainnya yang khusus bagi pengguna pay later. Jadi, jika Anda belum menggunakan layanan pay later, Anda belum tentu mendapat atau menggunakan promo-promo yang sedang berlangsung tersebut.Pasalnya, kini banyak e-commerce yang memang sering mengadakan promo dan penawaran menarik khusus untuk para pengguna pay later. Dari sana, Anda bisa mendapat sejumlah banyak keuntungan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak menggunakan pay later.Di sistem pay later, Anda bisa menyesuaikan limit Anda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anda. Limit ini yang menjadi batasan seberapa banyak Anda bisa menggunakan pinjaman. Limit dari sejumlah pay later umumnya cukup untuk Anda gunakan apabila di dalam kondisi yang darurat.Di sejumlah kondisi, apabila Anda sering menggunakan pay later dan tidak mengalami masalah pada pembayaran, maka Anda bisa meningkatkan limit Anda. Dengan kata lain, Anda bisa menggunakan lebih banyak pinjaman karena itu memang hak Anda apabila memang sesuai kualifikasi yang ditentukan pihak Traveloka.Anda pun bisa mengatur limit Anda sendiri jika khawatir pengeluaran Anda tidak terkontrol, Anda bisa mengatur seberapa banyak limit yang akan Anda gunakan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Jadi, Anda pun tidak akan boros ketika berbelanja atau memesan tiket di Traveloka.Pay later Traveloka memungkinkan Anda untuk memperoleh produknya terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di akhir bulan atau pada tanggal jatuh tempo tertentu. tetapi, di sejumlah pay later juga Anda bisa menggunakan pembayaran dengan metode cicilan.Cicilan disini ialah Anda bisa membayar dengan cara dicicil, baik itu pada pilihan 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan periode pembayaran. Metode cicilan ini bisa Anda gunakan apabila Anda merasa berat untuk melakukan pembayaran tagihan sekaligus pada 1 waktu.Selain itu, metode ini juga biasa digunakan untuk pembelian produk atau layanan yang harganya cukup tinggi. Jadi, dengan pembayaran metode cicilan, Anda tetap bisa mendapatkan produk yang diinginkan namun membayar secara dicicil setiap bulannya secara rutin sampai lunas.Transaksi cashless menjadi metode pembayaran yang sering dilakukan oleh orang-orang. Anda tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan pembayarn. Pay later bisa digunakan secara online atau offline.Di Traveloka sendiri, Anda bisa menggunakan metode pembayaran pay later untuk berbagai transaksi, baik itu untuk memesan tiket transportasi, tiket hotel, atau akomodasi lainnya.Pembayaran dengan pay later belum tentu menjadi lebih mahal, namun masih ada beberapa pay later yang memungkinkan Anda hanya membayar biaya administrasinya saja.Contohnya, apabila Anda menggunakan pay later pada bulan Juli, dan membayarnya pada akhir bulan Juli, maka Anda perlu membayar seluruh tagihan dan membayar biaya administrasinya saja.Tetapi, di sejumlah pay later lain juga menyediakan bunga dengan persentase yang rendah. Pastinya ketika Anda menggunakan layanan pay later, Anda tidak akan terlalu berat dalam membayarnya karena bunga yang rendah dan juga biaya administrasi yang kecil.Traveloka sudah mulai menerapkan metode pembayaran secara pay later dan cicilan bagi Anda yang memang memerlukannya. Dengan menggunakan pay later Traveloka, Anda akan lebih mudah dalam melakukan pemesanan tiket.Anda bisa menikmati liburan dan perjalanan Anda terlebih dahulu dan membayarnya nanti ketika di akhir bulan. Adanya layanan pay later ini juga memberikan Anda kemudahan serta Anda akan mendapat banyak keuntungan mulai dari penawaran promo-promo menarik serta beragam diskon yang mungkin tidak didapatkan oleh yang tidak menggunakan pay later.