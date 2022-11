Pengamat Beberkan Alasan IKN Menarik Bagi Negara Anggota G20

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Inde) Eko Listiyanto mengungkapkan alasan sejumlah negara anggota G20 untuk berinvestasi ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.Eko membeberkan daya tarik IKN itu, terletak pada pengembangan kota yang berbasiskan Informasi dan Teknologi (IT) atau digitalisasi serta penerapan transportasi publik yang ramah lingkungan.“Daya tariknya di pengembangan ibu kota berbasis IT atau digitalisasi dan transportasi publik ramah lingkungan,” ujar Eko, Minggu, 20 November 2022.Disebutkan, negara-negara anggota G20 yang tertarik terhadap IKN yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirate Arab. Untuk itu Eko mendorong pemerintah segera menindaklanjuti negara yang sudah menyatakan ketertarikan untuk segera merealiasasikannya.“Yang menyatakan minat untuk investasi memang sudah ada dari beberapa negara tersebut, tinggal merealisasikannya. Karena kalo hanya minat terus ya tidak akan jadi riil ekonomi,” ucapnya.Baca: IKN Menarik Minat Negara-negara Anggota G20 Sebelumnya, Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan usai perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diadakan di Bali, negara-negara G20 tertarik terhadap IKN.IKN, kata Basuki menjadi salah satu topik yang banyak menarik minat dari forum kerja sama multilateral dari 19 negara dan Uni Eropa (UE) tersebut."Bahkan dalam forum High Level Experts and Leaders Panel on Water and Disasters (HELP) Special Event di Bali sebagai bagian dari KTT G20, IKN menjadi topik khusus yang dibahas dan dikunjungi oleh peserta untuk memahami dan memberikan masukan tentang air dan kebencanaan berdasarkan pengalaman masing-masing," ucap Basuki.Dalam forum HELP itu diusulkan ada workshop lanjutan mengingat belum dibahas secara detail dari IKN, terkait sustainable water management di IKN."Beberapa universitas mengusulkan untuk dibahas lebih detail tentang sustainable water management di IKN," kata Basuki.Kementerian PUPR berharap workshop lanjutan dari HELP G20 terkait sustainable water management di IKN dapat digelar pada awal tahun depan.Sebagai informasi, negara Korea Selatan berencana ikut berpartisipasi dalam membangun sistem air bersih di IKN. Rencana awal konstruksi akan dimulai pada tahun 2024, namun Kementerian PUPR mendorong agar dapat dipercepat proses penyusunan rencana teknis secara rinci, sehingga dapat mulai dibangun instalasinya pada 2023.