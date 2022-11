Hari Ini Pertamina Ubah Harga BBM Nonsubsidi, Pertamax Turbo Turun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi per 1 November 2022. Harga BBM jenis pertamax turbo mengalami penurunan harga, sedangkan dexlite dan Pertamina dex mengalami penaikan harga.Sementara untuk BBM jenis pertamax dan pertalite, pihak Pertamina tidak melakukan perubahan harga kedua BBM tersebut.Melansir laman Pertamina, Selasa, 1 November 2022, perubahan harga dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.Harga pertamax turbo turun dari kisaran Rp14.950 sampai Rp15.250 per liter menjadi Rp14.300 sampai Rp14.900 per liter.Lalu untuk harga dexlite dari sekitar Rp17.800 sampai Rp18.100 per liter, naik menjadi Rp18.000 sampai Rp18.700 per liter.Kemudian, harga Pertamina dex naik dari sekitar Rp18.100 sampai Rp18.700 per liter menjadi Rp18.550 sampai Rp19.350 per liter.Sementara untuk harga pertamax masih berada dilevel Rp13.900 sampai Rp14.200 per liter. Harga pertalite juga tidak berubah yaitu Rp10 ribu per liter.