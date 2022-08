Bahana TCW Fokus Kembangkan Inovasi Produk Halau Dampak Ketidakpastian

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Presiden Direktur PT Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW) Rukmi Proborini menyatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan berbagai tantangan di industri keuangan, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dari sisi produk dan layanan agar mampu menghadirkan berbagai produk investasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat."Dari sisi kinerja, meski dihadapkan pada berbagai tantangan baik dari sisi eksternal dan internal, Bahana TCW mampu mempertahankan kinerja dengan baik," ucap Rukmi dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 23 Agustus 2022.Selain berbagai produk investasi seperti reksa dana, kontrak pengelolaan investasi, dan produk lainnya, lanjut Rukmi, dana kelolaan Bahana TCW juga didukung kinerja pengelolaan Private Institutional Funds dan dana pensiun."Pengelolaan dana pensiun oleh Bahana TCW telah mencakup berbagai sektor seperti jaminan sosial ketenagakerjaan, tabungan perumahan, dan asuransi kesehatan," tambah Rukmi.Dalam menjalankan inovasi di lini produk dan layanannya, Bahana TCW berkomitmen untuk mengedepankan risk culture dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Lima prinsip dalam penerapan tata kelola ini mengandalkan kelima prinsip dasar yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).Rukmi menyampaikan, berbagai alternatif produk investasi yang ditawarkan Bahana TCW dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat serta menjaga kepercayaan institusi seperti dana pensiun , asuransi, yayasan, dan lain sebagainya.Diharapkan, berbagai produk investasi yang ditawarkan dengan mengusung konsep pengelolaan yang baik, dapat menjadi jawaban dari tingginya minat investasi di Indonesia. Produk investasi yang ditawarkan Bahana TCW hingga saat ini telah mencakup berbagai lini seperti reksa dana , pengelolaan aset dan keuangan, kontrak pengelolaan dana (KPD), dana pensiun, dan lain-lain.Atas upaya tersebut, Bahana TCW yang merupakan anak usaha dari Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan atau Indonesia Financial Group (IFG) , meraih penghargaan untuk kedelapan kalinya sebagai Best Overall Asset & Fund Manager 2022 dari Majalah Alpha Southeast Asia di ajang 13th Annual Alpha Southeast Asia Fund Management Awards 2022.Di kesempatan yang sama, Bahana TCW juga menerima penghargaan sebagai Best Fund Manager for Pension Mandates & Private Retirement Schemes untuk ketiga kalinya secara beruntun dan Best Asset Manager (Money Market Funds)."Kami berharap dengan adanya penghargaan ini menjadi pendorong semangat kami untuk tetap melakukan inovasi produk dan layanan investasi yang didasari oleh azas kehati-hatian. Dengan begitu, secara berkesinambungan kami dapat berkontribusi secara positif baik kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun pertumbuhan industri keuangan secara umum," tutup Rukmi.