Ini Skema yang Diambil PLN untuk Pensiunkan PLTU

Nusa Dua: PT PLN (Persero) berkomitmen untuk melakukan early retirement atau pensiun dini terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sebagai salah satu upaya transisi energi untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060.Namun untuk melakukan pensiun dini tidaklah mudah. Memerlukan biaya yang cukup besar dalam memberhentikan operasional pembangkit-pembangkit tersebut.Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo mengatakan, ada tiga opsi skema pensiun dini yang dipertimbangkan PLN untuk membiayai pensiun dini PLTU, pertama adalah write off from PLN's book, spin off with blended financing, dan IPP refinancing.Contohnya, untuk pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu, Jawa Barat PLN memilih skema spin off with blended financing.Seperti diketahui, kemarin PLN dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) telah melakukan penandatanganan Principal Framework Agreement (PFA) pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu."Dalam kerja sama dengan PTBA ini, kemungkinan proses pensiun dini PLTU akan dilakukan melalui skema spin off with blended financing dengan komitmen mempersingkat masa pengoperasian PLTU menjadi 15 tahun dari yang sebelumnya 24 tahun," ungkapnya dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 19 Oktober 2022.Hartanto menjelaskan, melalui skema blended financing diharapkan akan didapatkan pendanaan dengan bunga yang lebih murah, dana tersebut untuk menutupi sumber pendanaan awal pembangunan PLTU tersebut yang bunganya lebih tinggi, sehingga dapat mempercepat penghentian operasi PLTU batu bara."Di sisi lain, melalui spin off ini PTBA dapat mengoptimalkan penggunaan batu bara dari tambang miliknya," jelasnya.Managing Director Investment Banking Mandiri Sekuritas Harold Ciptajaya mengungkapkan, banyak cara untuk menunjang pensiun dini PLTU salah satunya adalah dengan spin off seperti yang dilakukan PLN dan PTBA."Maksud kami mempertimbangkan banyak cara bagaimana menuju ke sana dan salah satunya adalah seperti yang disebutkan yaitu spin off," tuturnya.Harold mengungkapkan, penandatanganan kerja sama antara PLN dan PTBA dalam menjajaki kemungkinan pensiun dini PLTU merupakan momen bersejarah, dan menandai dimulainya mekanisme transisi energi atau Energy Transition Mechanism (ETM)."Penandatangan kerja sama ini menandai PLN dan PTBA sama-sama berkolaborasi untuk memastikan transisi energi di Indonesia terealisasi," imbuhnya.