Harga Tak Stabil, APPSI Dorong Pemerintah Perbanyak Gudang Penyimpanan Sembako

Jakarta: Harga sembilan bahan pokok ( sembako ) kerap mengalami ketidakpastian. Hal ini tentunya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam upaya menstabilkan harga.Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono mengatakan kehadiran pemerintah dalam mengatasi hal ini sangat diperlukan. Sudaryono memberi saran sebaiknya pemerintah memperbanyak gudang penyimpanan sembako."Tujuannya supaya petani tidak menjual hasil panennya ke bandar yang akhirnya menjadikan sembako lebih mahal," kata Sudaryono melalui keterangan tertulis, Rabu, 3 Agustus 2022.Menurut dia, pada saat hasil panen dijual ke gudang, kemudian regulasinya diatur pemerintah harga sembako jadi stabil. Untuk itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam menstabilkan harga sembako, terutama jelang perayaan hari raya keagamaan."Kalau semua diatur saya yakin harganya akan aman. Apalagi ada regulasi yang mengatur," kata Sudaryono.Ketidakstabilan harga sembako ini bisa dilihat beberapa hari terakhir. Pada Selasa, 2 Agustus misalnya, beberapa komoditas mengalami kenaikan maupun penurunan.Dilansir dari laman https://infopangan.jakarta.go.id/, harga komoditas yang naik yakni cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. Harga cabai rawit merah mencapai angka Rp76.181 per kilogram, sedangkan cabai rawit hijau Rp58.727 per kilogram atau naik jika dibandingkan dengan hari sebelumnya.Kemudian, harga daging ayam broiler atau ras juga naik. Harga komoditas tersebut tercatat naik Rp422 menjadi di angka Rp39.666 per ekor. Lalu harga daging sapi has mengalami kenaikan Rp857 menjadi Rp147.857 per kilogram.Baca: Tren Kenaikan Harga Pangan Terjadi Sejak Akhir 2021 Ada juga beberapa harga sembako yang mengalami penurunan. Seperti, harga cabai merah besar turun Rp3.578 menjadi Rp 87.512 per kilogram. Harga cabai merah keriting turun sebesar Rp2.647 menjadi Rp 80.141 per kilogram.Bawang merah dan bawang putih juga turun dibanding hari sebelumnya. Yakni bawang merah turun Rp484 menjadi Rp45.750 per kilogram. Dan bawang putih menjadi Rp31.931 per kilogram dibandingkan hari sebelumnya.