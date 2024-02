Klingking Fun, Pesta Diskon Kelingking Biru di Pemilu 2024

Diskon belanja

Jakarta: Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) kembali berkolaborasi menjadi partner utama di acara Klingking Fun, Pesta Diskon Anti Golput pada 14 Februari 2024.Melansir laman Hippindo, program ini digelar dalam rangka memeriahkan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan menekan angka golput di Indonesia.Program Klingking Fun 2019 sebelumnya diikuti lebih dari 250 brand telah terbukti menyatukan para pemilih yang berbeda dalam pilihannya, namun tetap bersatu dan membangun suasana yang menggembirakan sekaligus kondusif.Melalui event ini, para peritel dapat meningkatkan penjualan mulai dari 1,5 kali lipat hingga 10 kali lipat dan pengunjung mal meningkat secara signifikan lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan hari biasanya.Melansir Antara, program Klingking Fun menghadirkan diskon belanja dalam jumlah besar bagi masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.Hanya dengan menunjukkan jari yang telah dicelupkan ke tinta, seseorang berkesempatan untuk mendapatkan diskon hingga 14 persen atau potongan harga spesial lainnya.Mengutip ucapan Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, sebuah pesta haruslah dipenuhi tawa dan rasa sukacita. The more the merrier. Makin banyak yang berpartisipasi maka pesta demokrasi ini kian memiliki arti."Tiap suara yang disumbangkan mengandung makna dan harapan anak bangsa. Kami membidik peningkatan partisipasi masyarakat melalui sebuah pesta diskon besar-besaran, sebagaimana yang telah berlangsung pada Pemilu 2019," ujar Shinta.Semangat itulah yang melatarbelakangi Apindo bersama Hippindo, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk kembali meluncurkan "Klingking Fun". Istilah ini merujuk pada pemilih yang mencelupkan jari kelingkingnya pada tinta biru atau ungu usai mencoblos di bilik suara.