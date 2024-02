baca juga: 681 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek saat Libur Panjang Imlek

momen spesial tahun baru Imlek

(SAW)

Jakarta: Tahun Baru Imlek 2024, dengan nuansa merah dan emas telah memenuhi setiap sudut kawasan The Nusa Dua, Bali . Sebagai salah satu momen paling dinantikan dalam kalender Tionghoa, perayaan Imlek tidak hanya menjadi ajang untuk merayakan kesuksesan dan kebahagiaan, tetapi juga menjadi waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan teman-teman dalam semangat penuh kebersamaan.Sebagai pengelola kawasan The Nusa Dua, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), menghadirkan pementasan Barongsai, Naga dan Wushu di beberapa lokasi strategis di The Nusa Dua diantaranya Tugu Mandala (Dwarapala), Bali Collection Nusa Dua, dan area Pantai Nusa Dua.The Nusa Dua juga mencatat pencapaian okupansi yang menggembirakan. Pada Januari 2024, okupansi rata-rata sudah mencapai 72,01 persen dari total 21 hotel yang berada di kawasan The Nusa Dua.General Manager The Nusa Dua I Made Agus Dwiatmika menuturkan angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, yaitu 60,14 persen dan bahkan mendekati pencapaian pada 2019 yang mencapai 69,90 persen.“Prestasi ini, memberikan semangat baru bagi The Nusa Dua untuk terus mengukir prestasi lebih tinggi di tahun-tahun mendatang, serta membuktikan bahwa kawasan The Nusa Dua tetap menjadi destinasi unggulan di Indonesia bagi para wisatawan," tutup Made Agus dikutip dari Antara, Minggu, 11 Februari 2024.Dia mengatakan pada tahun Baru Imlek 2024, ITDC bersama tenant di kawasan The Nusa Dua, menyajikan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan dan pengunjung untuk merayakan momen ini."Rangkaian perayaan Imlek, menjadi ajang bagi keluarga untuk berkumpul, dan berlibur menikmati suasana Imlek dengan beragam pilihan dan aktivitas yang tersedia di kawasan The Nusa Dua," jelas dia.Sejumlah tenant di kawasan The Nusa Dua menawarkan promo menginap dan menu F&B yang khusus dirancang untuk merayakan momen spesial ini. Acara ini menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang tengah berkunjung ke Bali. Salah satu tenant yang ikut meramaikan perayaan Imlek adalah Bali Collection pusat perbelanjaan di kawasan The Nusa Dua.Bali Collection akan menggelar "Festival Gong Xi F a Cai 2024" dengan menampilkan pertunjukan Barongsai, Lion Show, Kecak & Fire Dance, Live Music Performance, serta tarian Bali, pada besok. Antusiasme para pengunjung diharapkan akan semakin memeriahkan suasana Imlek di kawasan ini."Semoga Tahun Naga ini membawa semangat baru bagi kita semua, dan semoga kegiatan pariwisata di kawasan ini terus berkembang pesat, ” jelas dia.