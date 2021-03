Ini Alasan Erick Angkat Said Aqil Jadi Komut KAI

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membeberkan alasan di balik pengangkatan Said Aqil tersebut. Arya mengatakan alasan utamanya yakni karena pengalaman yang dimiliki Said Aqil.Said Aqil sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau Indonesia Commodity and Derivatives Exchanges (ICDX). Dengan pengalaman tersebut, kata Arya, Kementerian BUMN meyakini Said Aqil mengerti dan tahu banyak mengenai bisnis."Jadi Beliau paham bagaimana jalannya sebuah bisnis perusahaan dan lain sebagainya. Itu adalah hal utama bagi kami bahwa Beliau punya pengalaman sebagai komisaris dan komut," kata Arya, di Jakarta, Rabu, 3 Maret 2021.Alasan lainnya, kata Arya, yakni karena Said Aqil merupakan tokoh agama yang diharapkan bisa membawa BUMN menerapkan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh agama dalam menjalankan bisnis ke depan. Tentunya sesuai dengan slogan core value BUMN yang dijunjung Erick yakni AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)."Kita juga memang butuh tokoh umat di KAI dan BUMN. Beliau bisa membangun nilai-nilai kebangsaan bagi BUMN karena ulama besar juga," pungkas Arya.(ABD)