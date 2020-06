Produksi Gula Lokal hanya Penuhi Separuh Kebutuhan Konsumsi

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Makassar: Sebanyak dua pabrik milik PT Perkebunan Nusantara XIV yang sudah berproduksi kembali pada Mei 2020 hanya mampu memenuhi separuh dari total kebutuhan konsumsi gula di Sulsel yang rata-rata 14.500 ton per bulan."Kondisi ini menyebabkan gula pasir didatangkan dari luar Sulsel, di antaranya Jawa bahkan diimpor dari luar negeri," kata Pelaksana Tugas Kadis Perindag Sulsel Indra Jaya Saputra di Makassar dikutip dari Antara, Senin, 1 Juni 2020.Dia mengatakan masih rendahnya produksi gula lokal itu menyebabkan harga gula di pasaran masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp12.500 per kilogram (kg).Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menormalisasi harga gula pasir di lapangan, pihak PT Makassar Te'ne dipercayakan selaku distributor untuk mendatangkan gula dari luar Sulsel dan mendistribusikan pada pengecer di daerah itu.Dari hasil pantauan di lapangan, harga gula pasir di tingkat pengecer swalayan rata-rata sudah mendekati harga HET, bahkan beberapa di antaranya berupa gula kemasan sudah dijual seharga Rp12.500 per kg.Namun harga gula pasir ditingkat pengecer masih bervariasi mulai Rp15 ribu hingga Rp18 ribu per kg. Sebelum Lebaran atau pemberlakuan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Makassar, harga gula pasir menembus Rp20 ribu per kg.Hal itu diakui salah seorang ibu rumah tangga, Subaedah, yang selalu membeli kebutuhan pokok di Pasar Terong yang merupakan pasar tradisional terbesar di Kota Makassar.Dia mengatakan bulan lalu masih menebus gula pasir seharga Rp20 ribu per kg, namun kini harganya turun menjadi Rp16.500 per kg, bahkan ada yang menjual Rp15 ribu per kg."Semoga setelah Hari Raya Idulfitri ini, harga kebutuhan pokok seperti gula dapat normal kembali ke harga semula, apalagi dengan kondisi pandemi semua serba terbatas sehingga daya beli masyarakat menurun," katanya.(SAW)