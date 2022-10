Ingin Jadi Gubernur hingga Presiden Bukan Jalur Politik? Bahlil Bocorkan Rahasianya

"Sekali lagi saya katakan, kalau kalian mau jadi bupati, pingin jadi gubernur, pingin jadi menteri, pingin jadi Presiden, tidak semuanya lewat partai politik. Jalur pengusaha pun bisa kalian lakukan. Sekarang sudah terjadi," kata Bahlil, dalam Orasi Ilmiah: Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi dengan Kearifan Lokal, dilansir dari Antara, Selasa, 4 Oktober 2022. Jakarta: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendorong para mahasiswa menjadi pemimpin lewat jalur pengusaha . Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ( Hipmi ) itu menilai jalur pengusaha bisa jadi jalan anak muda untuk menjadi bupati, wali kota, hingga jadi menteri."Sekali lagi saya katakan, kalau kalian mau jadi bupati, pingin jadi gubernur, pingin jadi menteri, pingin jadi Presiden, tidak semuanya lewat partai politik. Jalur pengusaha pun bisa kalian lakukan. Sekarang sudah terjadi," kata Bahlil, dalam Orasi Ilmiah: Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi dengan Kearifan Lokal, dilansir dari Antara, Selasa, 4 Oktober 2022.





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Ia mengakui ITS merupakan satu dari tiga kampus impiannya. Namun, karena keterbatasan biaya, ia akhirnya hanya bisa meneruskan kuliah dan menamatkan gelar S1-nya di sekolah tinggi swasta di Jayapura, Papua.

"Saya dulu bermimpi untuk punya tiga cita-cita, setelah tamat dari Fakfak. Pertama kuliah di UI, kedua ITB, dan ketiga adalah ITS. Tapi apa boleh buat, saya selesai kuliah di Fakfak, karena hidup saya susah, akses komunikasi tidak sebaik sekarang, saya kuliah di Jayapura. Itu pun bukan di Uncen (Universitas Cendrawasih), tapi sekolah tinggi swasta," katanya.



Oleh karena itu, ia mendorong para mahasiswa untuk bisa juga ikut menjadi pengusaha dan mendukung ekonomi nasional hingga kemudian bisa berkontribusi lebih dalam jika menjadi pemimpin atau menteri kelak.

Orasi ilmiah di ITS merupakan pembuka dari rangkaian roadshow terkait hilirisasi yang dilakukan Menteri Investasi di tujuh kampus di Indonesia. Setelah ITS, roadshow dilanjutkan ke UGM, ITB, ITB, UI, Universitas Cenderawasih, dan Universitas Hasanuddin. Dalam rangkaian roadshow, ia didampingi Chairman of the Board and CEO Freeport-McMoRan Richard C Adkerson.

(ABD)

Bahlil bercerita beberapa kolega dan juniornya di Hipmi saat ini banyak yang menjabat sebagai bupati hingga wali kota di Jawa Timur. Begitu pula dirinya yang kini menjadi menteri meski tidak terafiliasi partai politik. Ia kemudian menceritakan sedikit kisah hidupnya, yang 20 tahun silam dirinya pun sama dengan para mahasiswa ITS di hadapannya."Kalau kalian ingin jadi menteri, enggak perlu jadi karyawan, enggak perlu jadi politisi, jadi pengusaha pun bisa menjadi menteri yang independen," tuturnya.