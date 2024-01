Andalkan Produk Digital, Askrindo Beri Perlindungan di Tempat Wisata

Baca juga: Askrindo Teken Kerja Sama Penjaminan Kredit Usaha Alsintan dengan 4 BPD



Jakarta: PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) memberikan perlindungan kepada wisatawan di tempat rekreasi Bogor Aquagame melalui produk digitalnya digiask by Askrindo. Setiap tiket yang dibeli oleh pengunjung, otomatis akan mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan diri selama pengunjung berada di lokasi wisata keluarga tersebut.Direktur Bisnis Askrindo Budhi Novianto mengatakan, asuransi kecelakaan diri dapat memberikan perlindungan maksimal dan manfaat ganti rugi atas potensi risiko yang terjadi, sehingga liburan Natal dan Tahun Baru menjadi lebih tenang. Kerja sama ini juga sekaligus sebagai sarana edukasi kepada masyarakat."Hal ini juga menjadi salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya asuransi dimana pun kita berada, terutama di saat momen-momen liburan panjang yang banyak di tahun ini. Diharapkan masyarakat juga menjadi lebih aware lagi terhadap risiko di sekitar," kata Budhi dalam keterangan tertulisnya, Senin, 15 Januari 2024.Setiap tiket yang dibeli oleh pengunjung, akan mendapatkan nilai pertanggungan hingga Rp80 juta dengan proteksi dari biaya pengobatan, cacat tetap hingga meninggal dunia. Selain mengenalkan digiask by Askrindo, Askrindo ingin mengedukasi masyarakat melalui kegiatan berwisata.Askrindo bertekad untuk menghadirkan terobosan agar dapat bersaing di industri. Salah satunya adalah menawarkan produk-produk proteksi yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat dengan berbasis digital melalui digiask by Askrindo."digiask by Askrindo ingin memberikan proteksi terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun juga semakin sadar akan pentingnya berAsuransi," tutup Budhi.