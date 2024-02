Harga Buyback Emas Antam Turun Rp9.000/Gram

baca juga: Daftar Harga Emas Antam dan UBS Hari Ini



Harga emas dunia turun

(SAW)

Jakarta: Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa pagi, turun Rp10 ribu menjadi Rp1.130.000 per gram.Melansir Antara, Selasa, 6 Februari 2024, harga emas batangan berada di posisi Rp1.140.000 per gram pada kemarin.Harga jual kembali (buyback) emas batangan turun Rp9.000 menjadi Rp1.027.000 per gram dibandingkan harga buyback pada Senin, 5 Februari 2024, senilai Rp1.036.000 per gram.Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan tiga persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Selasa:Harga emas 0,5 gram: 615 ribu.Harga emas 1 gram: Rp1,130 juta.Harga emas 2 gram: Rp2,204 juta.Harga emas 3 gram: Rp3,286 juta.Harga emas 5 gram: Rp5,454 juta.Harga emas 10 gram: Rp10,830 juta.Harga emas 25 gram: Rp26,912 juta.Harga emas 50 gram: Rp53,705 juta.Harga emas 100 gram: Rp107,290 juta.Harga emas 250 gram: Rp267,837 juta.Harga emas 500 gram: Rp535,375 juta.Harga emas 1.000 gram: Rp1,070 miliar.Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada Senin (Selasa pagi WIB) karena indeks dolar Amerika Serikat (AS) dan imbal hasil Treasury naik.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April tercatat turun USD10,80 atau 0,53 persen menjadi USD 2,042,90 per ons.Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee menyatakan data ekonomi terus berada pada jalur saat ini yang berarti menunjukkan tanda-tanda positif, sehingga Federal Reserve (The Fed) harus berada di jalur normalisasi untuk menormalkan kebijakan moneter.