Catat! Harga Pertamax Turbo dan Pertamina Dex Naik

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero) Putut Andriatno menjelaskan penyesuaian harga dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas.

"Ini merupakan bentuk sosialisasi serta edukasi berkelanjutan untuk mengajak masyarakat menggunakan BBM yang lebih baik serta lebih ramah lingkungan. Seperti yang kita tahu, dengan BBM yang tepat performa kendaraan akan makin baik, ditambah dengan makin efisien dan tentunya dampak emisinya lebih kecil bagi lingkungan," jelas Putut.



Sementara itu, pesaing Pertamina asal Belanda, Shell, juga sudah merilis harga BBM terbarunya. Harga Shell V-Power Nitro+ dengan RON 98 dijual dengan harga Rp12.310 per liter.



Berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina dan Shell:

Pertamina:

1. Pertalite RON 90 Rp7.650 per liter.

2. Pertamax RON 92 Rp9.000 per liter.

3. Pertamax Turbo RON 98 Rp12.300 per liter.

4. Dexlite (CN 51) Rp9.500 per liter.

5. Pertamina Dex (CN 53) Rp11.150 per liter.

Shell:

1. Shell Super (RON 92) Rp11.570 per liter.

2. Shell V Power (RON 95) Rp12.070 per liter.

3. Shell Diesel (CN 51) Rp11.190 per liter.

4. Shell V-Power Nitro (RON 98) Rp12.310 per liter.

(Des)

Jakarta: PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menaikkan harga jual pertamax turbo dan Pertamina dex. Kenaikan tersebut diputuskan setelah perseroan selama lebih 1,5 tahun tidak melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Khusus (BBK)."Telah disesuaikan harga hanya untuk pertamax turbo dan Pertamina dex, produk lain tidak mengalami perubahan harga," kata Putut dalam keterangan resmi, Senin, 20 September 2021.Untuk harga pertamax turbo (RON 98), penyesuaian menjadi Rp12.300 per liter dan Pertamina dex (CN 53) menjadi Rp11.150 per liter untuk wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) lima persen. Sebelumnya harga pertamax turbo Rp9.850 dan Pertamina dex Rp10.200."Meski mengalami penyesuaian, harga pertamax turbo dan Pertamina dex ini masih paling kompetitif jika dibandingkan dengan produk setara. Penyesuaian harga ini juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan masih di bawah batas yang ditetapkan," tambah Putut.Pertamina Patra Niaga, lanjut Putut, juga tetap memberikan loyalty program bagi pengguna setia produk-produk berkualitas dan ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan hemat pembelian Pertamax Turbo dan Dex Series sebesar Rp300 per liternya dengan menggunakan aplikasi MyPertamina hingga 30 September 2021.