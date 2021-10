IFBC 2021 Dorong Kebangkitan Wirausaha

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pandemi covid-19 sejak awal 2020 berdampak drastis terhadap perekonomian dan kehidupan bermasyarakat di dunia dan Indonesia.Menurut data Badan Pusat Statistik per Mei 2021, ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2020 turun 0,74 persen (year on year). Dalam rangka menguatkan dan bersama bangkit dari pandemi, Asosiasi Franchise Indonesia bekerja sama dengan PT Neo Expo Promosindo kembali menggelar pameran waralaba dan peluang usaha National Road Show Info Franchise and Business Concept Expo (IFBC) 2021.Pameran berlangsung secara hybrid (tatap muka dan daring), pada 29-31 Oktober 2021, di The Square Ballroom, ICBC Center (Eks.Gelael), Jalan Basuki Rahmat Nomor 16-18, Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 45 stan offline usaha waralaba dan peluang usaha dan 100 merek usaha hadir di sana.Menjadi seorang entrepreneur memang tidak mudah. Dibutuhkan wawasan, modal, dan ketahanan usaha dalam memulai dan mengembangkan bisnis. Waralaba terkait memulai, mengembangkan dan ketahanan sistem bisnis sehingga menghasilkan bisnis yang terbukti sustainable dan menguntungkan.National Road Show Info Franchise and Business Concept Expo yang diselenggarakan sejak tahun 2006 ini telah hadir di 17 kota besar di Indonesia dan tercatat sebanyak 154 pameran hingga tahun 2020.IFBC 2021 menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi pengusaha dengan memilih ragam referensi peluang bisnis (franchise, peluang usaha, distributor, keagenan atau kemitraan) melalui sarana pameran.Pameran IFBC 2021 dengan mengusung tema “Ketahanan Wirausaha Nasional - Enhancing Entrepreneurial Resilience” akan berlangsung secara langsung tatap muka selama tiga hari (Jumat-Minggu) pada 29-31 Oktober 2021, dengan menyuguhkan 45 stan usaha dan setidaknya ada 100 merek usaha dari beragam kategori bisnis.Pameran virtual dapat dikunjungi hingga 29 November 2021 pada kanal digital. Pameran offline buka pukul 10.00 hingga 21.00 WIB dan pameran virtual dapat dikunjungi selama 24 jam.Pelaku Franchise dan peluang usaha di kegiatan pameran IFBC ini juga menawarkan berbagai peluang usaha bagi masyarakat umum, investasi mulai dari Rp199 ribu hingga ratusan juta rupiah.Anda yang tertarik ada bisnis retail yang selalu dekat di hati pelanggan hadir, diantaranya Alfamart (kebutuhan sehari-hari), Erafone (ponsel & gawai), Air Minum Biru, Nibras House Collection (Muslim Fashion), Go Flow (air minum), Mas Karpet (retail karpet), Global Arwana Steel Mart - Gasmart (retail baja ringan), Dretail Mesin Kasir, dan Lasena Healthy Kitchen.Pada bisnis kuliner yang selalu menjadi primadona para investor dapat ditemui antara lain Kebab Turki Baba Rafi, Sang Pisang, Container Kebab, California Fried Chicken, Menantea, Sempatin, Ngikan, Nyapii, Nyayap, Burger Bangor, Roti Gembong Gedhe, Chocochiz, Black Kebab, Camcaw, Bebek & Ayam Goreng Pak Ndut Kartosuro, Crispyku Fried Chicken, Sego Njamoer, Ayam Geprek Juara Sambal Korek, Roti Ropi, Tahu Jeletot Taisi, Kanung Bogor, Hore Steak, Sambel Pecak Bang Ucok, Eggio Waffle, Kuruchick, Chicken Heist fried chicken, Bakso Kampungqu, Es Teler Kapten, Donut Tanpa Batas, Dimsum Dari Hati, Flapjaks 2 Go, C’Bezt Fried Chicken, Yasaka Fried Chicken, Warteg Noya, dan Chacha BuburGo. Pecinta bisnis coffeeshop dapat kunjungi usaha Cold 'N Brew Coffeeshop, dan Kopi Mantan.Anda yang berminat pada bisnis pendidikan dapat berdiskusi langsung dengan Ohayo Drawing Course, Mopi Baca Tulis, Xile Mandarin, Sugaku Math, Rhino The Creator, Gakko Digital Art, Jos Clay, Double Dekker English & Public Speaking, Bimba Gembira, Mogami Drawing, Kitaro Digital Art, dan Tekno UAI Keren.Bila berminat pada bisnis perawatan tubuh dan kecantikan dapat kunjungi usaha DNI Skin Centre, dan Martha Tilaar Salon & Day Spa. Pada segmen bisnis jasa binatu dapat ditemui Melia Laundry & Dry Cleaning, dan Joss Laundry. Bisnis menarik lainnya hadir antara lain Eastons (properti usaha & hunian), Gaido Tour & Travel (jasa perjalanan wisata), dan J&T Cargo.Untuk menunjang performa bisnis Anda, hadir pula Vireo POS, SisApps, Jurnal Mekari dan iSeller. Ragam usaha non waralaba dapat Anda temui seperti Shantika Fashion, Ethnic Trolley Bag, La Raddin Jewelry, Azzahara Artwork, Saribumi Indo, Lestari Kitchen, Nasi Uduk Ibu Mieke, Kareem Kitchen, Kopi Kayu Mas, Coklat Mesuji, dan Cahaya Agro.Dengan mengedepankan standar protokol kesehatan, pengunjung dapat melakukan pendaftaran daring dan pembayaran non-tunai serta menunjukkan bukti vaksin.Temukan bisnis idaman Anda dengan penawaran khusus saat pameran. Simak ragam inspirasi bisnis, eksplorasi bisnis peserta pameran dan tips bisnis secara daring pada siaran langsung kanal media sosial Instagram @infofranchiseexpo pada saat acara berlangsung.Untuk informasi lebih lanjut hubungi Neopromosindo di nomor 0811-8898-981 atau mengirim pesan pada akun media sosial.