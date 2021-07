Erick Proyeksikan Anak Usaha BUMN untuk IPO, Apa Saja?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana mengubah status anak perusahaan pelat merah menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering ( IPO ) di pasar modal."Kita mau unlock value semua perusahaan BUMN ," kata Erick dalam acara Investor Daily Summit 2021, Kamis, 15 Juli 2021.Paling tidak, sekitar 10 hingga 15 anak usaha BUMN akan go public. Erick menyebutkan rencana tersebut diproyeksikan akan terealisasi pada beberapa tahun mendatang."Pertamina hulu, Pertamina hilir, Pertamina geotermal, Pertamina Integrated Marine Logistic yang InsyaAllah mereka akan go public di beberapa tahun ke depan. Dan Insyaallah tahun ini juga ada yang go public," sebutnya.Tak hanya itu, ia juga memproyeksikan Indonesia Healthcare Corporation (IHC) dan anak-anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) untuk go public."Belum lagi ketika nanti anak-anak usaha Telkom untuk go public seperti Mitratel, Telkom Data Center," imbuh dia.Erick menambahkan ia juga menargetkan Pupuk Kaltim dan LinkAja untuk IPO. Dia bilang ingin membuat Pupuk Kaltim lebih transparan dan dapat berkompetisi di pasar nonsubsidi."Bahwa Pupuk Kaltim, BUMN, harus bisa berkompetisi di market nonsubsidi. Kami pastikan petani sehat, dan BUMN sehat. Pupuk Kaltim juga kami rencanakan go public," pungkasnya.(DEV)