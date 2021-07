Latihan Bareng Tentara AS, Pertamina Siaga 453,4 KL Avtur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pangkalpinang: PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) Sumbagsel siap menyalurkan 453,4 kiloliter (kl) bahan bakar minyak jenis avtur , guna mendukung suksesnya kegiatan latihan bersama (Latma) Garuda Shield 2021 pada 1-14 Agustus 2021 di Baturaja, Sumatra Selatan."Saat ini, kita telah menyalurkan 128 kl dari 453,4 kl avtur untuk mendukung latihan bersama TNI AD dan tentara AS (US army)," kata Pjs Unit Manager Communication, Relation & CSR MOR II Agustina Mandayati, dilansir dari Antara, Sabtu, 31 Juli 2021.Dalam menyukseskan Latma Garuda Shield merupakan program latihan bersama antara TNI AD dengan tentara AS ini, Pertamina akan menyalurkan kebutuhan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis Pertamina dex, avtur, dan pelumas."Rencananya Pertamina akan menyalurkan kebutuhan BBM jenis Pertamina dex sebesar 71,6 kl," katanya.Menurut dia, 2021 merupakan program Latma Garuda Shield yang ke-15 dengan materi latihan terdiri dari latihan lapangan, menembak, medis dan penerbangan, guna meningkatkan kerja sama antara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan Divisi Infanteri ke-25 Amerika Serikat (US Army).Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan keamanan regional dan menyiapkan sarana capacity building bagi negara pengirim pasukan PBB. Program ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral kedua negara."Pertamina juga mendukung latihan bersama TNI AD dan US army dengan menyediakan fasilitas refueler sebagai alat pengisian ke tanki dan refueler US army serta menyediakan dua unit bridger," katanya.Pertamina siap untuk memenuhi kebutuhan suplai BBM, avtur, dan pelumas baik untuk TNI maupun US army hingga selesai kegiatan Latma Garuda Shield ini. "Kami berkomitmen dan mendukung penuh kesuksesan kegiatan latihan bersama militer ini," pungkasnya.(AHL)