Harga Daging Sapi dan Bahan Pokok Lainnya Turun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Berikut rincian harga bahan pokok per 30 Juni 2023:

(ANN)

Jakarta: Pasca Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah dan pemotongan hewan kurban dilakukan di hampir seluruh daerah Indonesia, harga daging sapi terpantau turun.Melansir data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Jumat, 30 Juni 2023, harga daging kualitas 1 yang sempat menembus level Rp140 ribu per kg, hari ini turun 7,93 persen atau Rp11.000 menjadi Rp127,750 per kg.Sementara untuk daging sapi kualitas 2 turun Rp9.600 per kg atau 7,41 persen menjadi Rp120 ribu per kg.Sejumlah bahan kebutuhan pokok lainnya pun telah menunjukkan penurunan harga seperti harga bawang merah dan bawang putih. Kemudian harga beras dan cabai. Serta gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam.Terpantau hanya harga daging ayam yang mengalami peningkatan harga cukup signifikan. Rata-rata harga daging ayam hari ini adalah Rp42.700 per kg, naik 7,29 persen atau Rp2.900.- Beras kualitas bawah I: Rp11.550 per kg (turun 7,23 persen).- Beras kualitas medium I: Rp12.900 per kg (turun 4,8 persen).- Beras kualitas medium II: Rp12.650 per kg (turun 5,24 persen).- Beras kualitas super I: Rp14.200 per kg (turun 4,7 persen).- Beras kualitas super II: Rp13.800 per kg (turun 3,83 persen).- Daging ayam ras segar: Rp42.700 per kg (naik 7,27 persen).- Telur ayam ras segar: Rp29.150 per kg (turun 7,61 persen).- Daging sapi kualitas 1: Rp127.750 per kg (turun 7,93 persen).- Daging sapi kualitas 2: Rp120.000 per kg (turun 7,41 persen).- Bawang merah ukuran sedang: Rp36.300 per kg (turun 11,03 persen).- Bawang putih ukuran sedang: Rp35.700 per kg (turun 9,62 persen).- Cabai merah besar: Rp33.250 per kg (turun 26,6 persen).- Cabai merah keriting: Rp36.150 per kg (turun 14.84 persen).- Cabai rawit hijau: Rp33.150 per kg (turun 14,89 persen).- Cabai rawit merah: Rp29.400 per kg (turun 37,97 persen).- Minyak goreng kemasan bermerek 1: Rp15.300 per kg (turun 1,61 persen).- Minyak goreng kemasan bermerek 2: Rp19.400 per kg (turun 9,77 persen).- Minyak goreng curah Rp17.900 per kg (turun 10,28 persen).- Gula pasir kualitas premium: Rp15.550 per kg (turun 3,12 persen).- Gula pasir lokal: Rp14.300 per kg (turun 3,05 persen).