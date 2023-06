Ini Daftar Harga Pangan Jelang Iduladha, Harga Bawang Putih Masih Tinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut daftar rata-rata harga pangan per 9 Juni 2023:

Jakarta: Dua puluh hari menjelang Hari Raya Iduladha sejumlah komoditas pangan tetap terpantau tinggi. Termasuk harga bawang putih yang menjadi sorotan beberapa hari terakhir.Melansir data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, Jumat, 9 Juni 2023, beberapa komoditas pangan yang terpantau masih mengalami peningkatan harga adalah harga bawang putih, beras kualitas bawah I, cabai rawit hijau, daging ayam ras segar, gula pasir lokal, dan minyak goreng curah.Namun Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim harga komoditas bahan pokok terpantau sudah stabil menjelang Iduladha."Harga bapok di Pasar Besar terpantau stabil dan stok tersedia, walaupun ada kenaikan harga pada daging ayam ras dan beras. Meski demikian, harga sejumlah komoditas bapok lainnya terpantau turun," kata Zulhas dalam keterangan tertulis.- Beras kualitas bawah I: Rp12.450 per kg (naik 0,4 persen).- Beras kualitas medium I: Rp13.550 per kg.- Beras kualitas medium II: Rp13.300 per kg.- Beras kualitas super I: Rp14.850 per kg (turun 0,34 persen).- Beras kualitas super II: Rp14.250 per kg (turun 0,35 persen).- Daging ayam ras segar: Rp39.750 per kg (naik 0,76 persen).- Telur ayam ras segar: Rp31.600 per kg (turun 0,9 persen).- Daging sapi kualitas 1: Rp137.650 per kg (turun 0,43 persen).- Daging sapi kualitas 2: Rp128.800 per kg (turun 0,5 persen).- Bawang merah ukuran sedang: Rp39.550 per kg (turun 2,71 persen).- Bawang putih ukuran sedang: Rp39.00 per kg.- Cabai merah besar: Rp42.350 per kg (turun 9,31 persen).- Cabai merah keriting: Rp39.900 per kg (turun 7,32 persen).- Cabai rawit hijau: Rp28.350 per kg (naik 2,82 persen).- Cabai rawit merah: Rp44.850 per kg (turun 4,37 persen).- Minyak goreng kemasan bermerek 1: Rp21.400 per kg (turun 0,23 persen).- Minyak goreng kemasan bermerek 2: Rp19.900 per kg (turun 0,25 persen).- Minyak goreng curah: Rp15.800 per kg (naik 0,96 persen).- Gula pasir kualitas premium: Rp15.900 per kg (turun 0,93 persen).- Gula pasir lokal: Rp14.700 per kg (naik 0,34 persen).