Bagikan Bansos Beras, Pos Indonesia Targetkan Rampung Sebelum Idulfitri

Jakarta: PT Pos Indonesia (Persero) kembali dipercaya untuk mendistribusikan bantuan sosial (bansos). Kali ini Pos Indonesia salurkan bansos beras dari Bulog. Pos Indonesia diberi jatah menyalurkan kepada 13 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masing-masing KPM akan mendapat beras sebanyak 10 kg.Kerja besar Pos Indonesia ini akan didapuk Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik.“Tanggal 5 April 2023, pendistribusian serentak di seluruh Indonesia. Harapan kami, sebelum Idulfitri yang tahap 1 ini bisa kita selesaikan. Kami akan mendistribusikan dalam tiga tahap, yaitu: April, Mei, Juni. Dengan apa yang kami lakukan pada bulan Ramadan ini mudah-mudahan Mei dan Juni akan semakin mudah, karena akan repetition delivery dengan jumlah yang sama. Kami mendistribusikan kepada 13 juta KPM dari total 21,3 juta, yang saat ini dapat tugas dari negara. Sisanya disalurkan oleh partner pemerintah yang lainnya,” kata Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero), Siti Choriana.Adapun Bantuan pangan berupa beras ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat di Istana bersama menteri dan kepala lembaga terkait, beberapa waktu lalu. Presiden memutuskan bantuan beras diberikan sebelum lebaran hingga tiga bulan mendatang untuk menjaga stabilitas pangan dan menekan lonjakan inflasi.Dengan pengalaman membukukan catatan apik dalam penyaluran bansos, Pos Indonesia optimistis mampu mengejar target. Pendistribusian bansos beras pun telah dimulai dari wilayah paling timur Indonesia.“Kemarin pun kami sudah melakukan pendistribusian di area Papua. Jayapura, Fakfak, Merauke. Sudah jalan dari kemarin. Program ini untuk seluruh provinsi, termasuk daerah 3T (Terpencil, Tertinggal, Terdepan). Kami bersama-sama Bulog mendistribusikan terlebih dahulu di Papua. Pemerintah berharap kami running dulu di wilayah Timur,” kata Siti Choiriana yang akrab disapa Ana.Mekanisme dan metode penyaluran yang ditempuh Pos Indonesia hampir sama dengan penyaluran bansos sebelumnya.“Mekanismenya adalah semua data sudah diputuskan dan sudah ada dan kami akan ikuti data-data itu. Kami akan distribusikan by name, by address. Kami ambil beras dari gudang Bulog, kemudian kami distribusikan kepada para KPM,” ujar Ana.Untuk kelancaran distribusi Pos Indonesia selalu berkoordinasi dengan pemda setempat, Bulog, dan aparat TNI-Polri untuk pengamanan.“Tim kami siap di area-area tujuan, melakukan sosialisasi dengan perangkat daerah untuk mempercepat penyaluran karena ini bulan Ramadan supaya kami bersama-sama dapat mendistribusikan dengan lebih baik,” tutur Ana.Seperti sejumlah penyaluran bansos sebelumnya, Pos Indonesia juga melakukan geo tagging dan akan langsung diunggah di fasilitas dashboard yang juga telah disediakan dan dapat dipantau secara realtime. Dengan dashboard yang reliable pergerakan distribusi bansos dapat dipantau secara akurat dan terpercaya.“Kami selalu melakukan inovasi untuk mendukung pemerintah dan stakeholder. Kali ini kami menyiapkan IT infrastructure yang sangat baik sehingga pendistribusian bansos nanti penerimanya akan kami munculkan. Akan ada foto penerima berikut berasnya, KTP dan KK penerima, sehingga akan masuk ke dalam sistem by name, by address, termasuk geo tagging-nya. Lokasi rumah penerima akan kami masukkan ke dalam sistem. Penyaluran detik demi detik, menit demi menit dapat dipantau melalui dashboard secara transparan. Harapan kami data yang lengkap seperti ini akan mempermudah stakeholder,” kata Ana menegaskan.Dengan segala persiapan yang matang dan terorganisir dengan baik, Ana yakin penyaluran bansos beras dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.“Kami menjalankan distribusi dengan SOP (Standard Operating Procedure) yang baik supaya menjadi panduan di seluruh tim kami, untuk meminimalkan hal yang tidak diinginkan. Berasnya terdistribusi dengan baik, orangnya tepat sasaran, dan tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan,” ucapnya.Pos Indonesia berharap pembagian bansos beras ini dapat bermanfaat bagi para penerima dalam menyambut Idulfitri.“Mudah-mudahan dengan bantuan ini para penerima saat Idulfitri menjadi lebih ceria, lebih berkah dengan keluarganya,” tandas Ana.